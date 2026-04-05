Moaña crea el Consello Xuvenil con respaldo del Gobierno

El Concello de Moaña extenderá este mismo año su proyecto de participación infantil y adolescente, «Mariscadoras de Ideas», con la creación de un Consello Xuvenil de Participación y de un nuevo grupo dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años.

El plan, titulado «Moaña Xove», ha logrado el respaldo del Ministerio de Juventud e Infancia, que lo financiará con 8.000 euros, según explica el concejal de Mocidade, Kevin González.

La iniciativa parte de una carencia detectada por el gobierno local: la experiencia acumulada por los integrantes de «Mariscadoras de Ideas» no tenía continuidad al no existir un modelo similar de participación juvenil. González destaca que el grupo infantil ha demostrado «de manera sostenida» la capacidad de «la infancia y la adolescencia para analizar su entorno, formular propuestas y participar activamente en la planificación de actividades, infraestructuras y decisiones municipales».

El nuevo proyecto no sustituirá ni duplicará a «Mariscadoras de Ideas», sino que pretende complementarlo con un marco de participación adaptado a las necesidades, intereses y responsabilidades propias de la etapa juvenil.

La creación del Consello Xuvenil de Participación busca acompañar el tránsito hacia una participación «más autónoma, corresponsable y con mayor capacidad de incidencia». Se trata, además, de una propuesta que viene de lejos en Moaña, ya que el reglamento para constituir este órgano fue aprobado en pleno en enero de 2018.

En la solicitud de fondos al Gobierno central, el ejecutivo local defiende que entiende la participación juvenil «no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para mejorar la calidad democrática, la cohesión social y el diseño de políticas públicas más eficaces y ajustadas a la realidad».

Los integrantes del nuevo consejo deberán elaborar una Guía de Necesidades Juveniles de Moaña, que sentará las bases de futuras políticas públicas y de nuevos proyectos municipales en materia de juventud. Ese documento será la culminación del proceso.

Para hacerlo posible, se desarrollarán sesiones formativas específicas, se realizarán encuestas entre jóvenes del municipio y se llevarán a cabo entrevistas en profundidad con perfiles diversos. También se organizarán grupos de discusión sobre cuestiones como empleo, ocio, vivienda, salud mental, movilidad o cultura. Además, se pondrán en marcha acciones de escucha activa en espacios informales y de uso cotidiano, como centros educativos o asociaciones.