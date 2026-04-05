Una iniciativa privada elimina especies invasoras y planta frondosas en el monte de Coiro

Erradicar especies exóticas como la acacia de albata (mimosa), la acacia negra (melanoxylon), la robinia o falsa acacia, el eucalipto y diversas australias, y plantar autóctonas como castaños y robles, así como árboles frutales y arbustos de fruto que contribuyan a enriquecer el bosque y frenar los incendios forestales es el empeño de los propietarios de la conocida como Granxa de Castro, en Coiro, con una superficie próxima a tres hectáreas (30.000 metros cuadrados). La empresa que lo gestiona lleva varios años trabajando con ese objetivo, pero la presencia de invasoras en las parcelas próximas, que diseminan las semillas por todo el entorno, impide consolidarlo, por lo que pide la implicación de todos los dueños de fincas para lograrlo y la colaboración de los comuneros y del Concello de Cangas para localizarlos. De este asunto se hablará en una reunión convocada para el próximo viernes, día 10, a las 20.00 horas en el centro cultural de Coiro, a la que están citadas todas las personas con propiedades o algún tipo de interés en ese ámbito.

Localización catastral de la parcela, próxima al depósito municipal de agua de Xielas, en Coiro. / G.Núñez

Los promotores argumentan que la proliferación de especies invasoras causan graves daños a la biodiversidad al desplazar flora autóctona, ya que se reproducen rápido por semillas y raíz, colonizando suelos y favoreciendo incendios forestales, por lo que están prohibidas o reguladas. En las cortas realizadas hasta ahora por operarios de la empresa Amonte, contratada por la propiedad de la Granxa de Castro, se están respetando ejemplares de árboles viejos como un naranjo posiblemente centenario, los sabugueiros (saúcos), salgueiros (sauces), castiñeiros o carballos. Proponen continuar ese trabajo en todo el ámbito comprendido entre la carretera EP-1104 y el Camiño de Castro Miranda, pero el Concello y los comuneros coinciden también en que lo idóneo sería extenderlo hasta la Autovía do Morrazo y el límite con el municipio vecino de Moaña, a unos cientos de metros.

Los promotores pretenden implicar a los propietarios colindantes para poner en valor el entorno. / G.Núñez

Comuneros de la parroquia se ha volcado desde el principio con la propuesta, al igual que la concejalía de Urbanismo e Medio Ambiente de Cangas, que dirige Antón Iglesias, coincidentes en la necesidad de eliminar especies alóctonas y contribuir a asegurar la biodiversidad, el futuro forestal, paisajístico, medioambiental y económico de la zona. En los últimos meses se han sucedido los contactos y ahora pretenden implicar al resto de propietarios. El Concello ayuda a localizarlos, dadas las carencias y errores del Catastro, pero ni así se logra completar el censo de lindantes, por lo que han convocado una reunión abierta el próximo viernes. Confían en que el «boca a boca» pueda contribuir al éxito de la iniciativa y a analizar fórmulas de gestión como podría ser un acuerdo de custodia del territorio.

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En la recuperación de espacios también están colaborando colectivos sociales y ya se han celebrado jornadas de convivencia en torno a la Granxa do Castro, aunque sin darle trascendencia pública. Las partes coinciden, además, en la necesidad de acondicionar las pistas forestales próximas, afectadas por el tránsito de maquinaria pesada y de seguir dando pasos para poner en valor el entorno natural.