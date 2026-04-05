La procesión del Cristo Resucitado, que parte a las 10.30 horas de la «Casa das Novenas» acompañado de la banda de gaitas Tromentelo, y la misa solemne a mediodía cierran hoy el calendario de la Semana Santa en Cangas, en cuyos actos se volcaron miles de vecinos y visitantes entre la devoción y la curiosidad, con el buen tiempo como acompañante y la hostelería recogiendo frutos de esta concurrida festividad declarada de Interese Turístico Galego.

El Cristo Resucitado cierra las procesiones en Cangas. / FdV

El domingo de Pascua sucede a un «sábado de Gloria» de recogimiento, espera y contemplación tras las procesiones del Miércoles de la Soledad, Jueves Santo y Viernes Santo. Este último, día cumbre de la Semana Santa comenzó a las 7.00 horas con la procesión matutina conocida como «La Negación de San Pedro», que busca comprometer a la juventud, y la imagen de San Pedro apóstol (realizada por Jesús Bernárdez Solla, «Caramuxo», en 2017) va acompañada, principalmente, por gente joven, así como la banda de tambores y cornetas. Tras la tradicional chocolatada para reponer fuerzas, a media mañana partió la procesión del Santo Encuentro, con varios pasos que simulan el Calvario de Cristo. Las imágenes articuladas de San Juan, La Verónica, junto con las tres Marías y la Virgen de los Dolores, fueron surgiendo de diferentes calles del Casco Vello para encontrarse en la Praza da Constitución y en la fachada de la plaza de abastos con el Nazareno, acompañado del Cirineo y de verdugos romanos. Al mismo, el cura Santiago Pérez, que se estrenó como párroco y predicador, fue relatando los pasajes históricos junto con las tres caídas representadas por la imagen del Nazareno.

El Cristo Resucitado cierra hoy las procesiones en Cangas. / FdV

Por la tarde, ya en el templo, se representó el Descendimiento, en el que la impresionante imagen articulada del Cristo, realizada por el maestro Ignacio Cerviño, fue «desenclavada» y depositada en una urna de cristal a los pies de la Virgen de los Dolores, a quien acompaña San Juan. «El acto se convierte en una escena de emotivo realismo», destacan los fieles participantes. Y por la noche se celebró la procesión del Santo Entierro, con las imágenes de San Juan, las Piadosas Mujeres, el impresionante Jesús Crucificado, el paso de la Piedad, la urna con el Cristo yacente y el hermoso trono de la Virgen de la Soledad cerrando la comitiva, acompañada por la banda de gaitas Tromentelo, Tambores e Cornetas y la banda de música Belas Artes. Entre la amplia representación política, asistieron la conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada de la diputada y portavoz del PP, Dolores Hermelo, así como una decena de ediles del PSOE y EU, en el gobierno de Cangas, y del PP, en la oposición.

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El Cristo Resucitado cierra hoy las procesiones en Cangas. / G.M.P.

El punto y final al Viernes Santo lo puso la Procesión del Silencio, que siempre se celebrada a medianoche de este solemne día, en la que el Cristo del Consuelo y el Buen Jesús es acompañado con devoción y silencio, llevando cómo única iluminación las velas de los fieles y de las imágenes. Solamente los tambores marcando el paso y las prietas filas de cofrades, vestidos con sus anónimos uniformes, en este caso con la peculiaridad de llevar el capirote caído en señal de duelo, que hoy se torna en alegría por la Resurrección.