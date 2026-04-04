Illas Atlánticas
Un vecino de Ons que vale «un huevo»
El cormorán moñudo es una de las especies emblema del Parque Nacional Illas Atlánticas, pero su población está seriamente amenazada. Pero desde hace unos días en Ons hay un pequeño motivo para la esperanza.
Es una de las señas de identidad y símbolos del Parque Nacional Illas Atlánticas. Pero su población registra un fuerte descenso desde hace años y es una especie amenazada. Es el cormorán moñudo (Gulosus aristotelis) y una de las hembras que anida en los acantilados de Ons acaba de poner su primer huevo. ¡La isla bueuesa tiene un nuevo vecino en camino!
Las cámaras instaladas por el parque nacional y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) han captado que la hembra de uno de los nidos ha logrado poner su primer huevo. «Es todo un logro para esta amenazada especie marina, que cuenta con la mayor población precisamente en las islas del parque nacional», explican. La incógnita es si será capaz de poner más porque normalmente la puesta del cormorán moñudo suele ser de tres huevos. A partir del segundo huevo los dos cormoranes de la pareja se turnan para incubar a los futuros polluelos. Las crías comienzan a volar a partir de los 50 días.
La especie se encuentra altamente amenazada. El último informe del Parque Nacional Illas Atlánticas apuntaba que hay registradas 511 parejas reproductoras, que son 600 menos que hace una década. Detrás de esa drástica caída de población están los efectos del vertido del «Prestige» en 2002; la depredación por parte de especies invasoras como ratas, visones americanos o incluso los gatos; así como la sobrepesca o muerte accidental en artes de pesca de enmalle.
Desde el Parque Nacional Illas Atlánticas y SEO/BirdLife subrayan que el cormorán moñudo es un ave estrictamente marina, que resulta reconocible por su cuerpo, cola y cuello alargados, patas palmeadas y de un color negro azabache. La denominación de moñudo alude a su llamativa cresta, que luce durante la época de reproducción.
La isla recuperó el suministro eléctrico el Viernes Santo
El Viernes Santo por la mañana técnicos de una empresa de electricidad de Bueu se desplazaron hasta la isla de Ons para reparar la avería que dejó a parte del archipiélago sin luz durante el Jueves Santo. Al filo del mediodía se pudo restablecer el suministro, aunque desde la dirección del Parque Nacional Illas Atlánticas subrayan que se trata de una reparación provisional. La incidencia se concentra en el tendido aéreo hacia el faro y sobre la mesa hay ya un proyecto para soterrar esta línea eléctrica.
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