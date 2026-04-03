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Patrimonio

La Xunta acepta las alegaciones de Bueu y Anduxía al catálogo del litoral

Solicitaban aclarar que las edificaciones de Beluso y A Roiba nunca se podrían ampliar en altura | El yacimiento de Pescadoira se incluiría en el inventario

El yacimiento romano de Pescadoira, en Bueu, que la Xunta de Galicia acepta incluir en el catálogo de bienes culturales del litoral.

El yacimiento romano de Pescadoira, en Bueu, que la Xunta de Galicia acepta incluir en el catálogo de bienes culturales del litoral. / Gonzalo Núñez 

David García

Bueu

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático acepta las alegaciones presentadas por el Concello de Bueu y la Asociación Ecoloxista Anduxía al catálogo de bienes de valor cultural en el litoral de Galicia, que se sometió a periodo de información pública a finales del año 2025. En ambos casos la respuesta es idéntica, asegurando que «a súa achega foi estimada» y subrayando que este documento tiene un carácter abierto y es susceptible de ser ampliado. Pero sin hacer ninguna mención concreta a las cuestiones planteadas en cada uno de los escritos.

La alegación del Concello de Bueu se centraba en las edificaciones que aparecen catalogadas en la Praia de Beluso y en A Roiba: los tres conjuntos de viviendas de tipología marinera, la antigua salazón de A Roiba y la reconocida casa-barco del arquitecto Ramón Vázquez Molezún. La Concellería de Urbanismo advertía de posibles confusiones y falsas expectativas con respecto a posibles cambios de uso y ampliaciones. Así, solicitaba que se unificase el grado de protección y que se establezca que la única ampliación posible es en planta y nunca en altura, tal como recoge el planeamiento municipal.

En lo que respecta a Anduxía, su escrito de alegaciones solicitaba la inclusión en el catálogo del yacimiento del «Bueu Romano» en Pescadoira y cambiar la catalogación del astillero de Banda do Río de elemento industrial a etnográfico. Al igual que el Concello señalaba las edificaciones de la Praia de Beluso y A Roiba y añadía los restos de una antigua salazón en Ancoradouro, en la que el catálogo de la Xunta de Galicia consideraba autorizable una ampliación en planta y altura. Algo fuera de toda lógica debido a su estado y a que se encuentra en un espacio natural protegido, en Cabo Udra.

Concello y Anduxía también aludían en sus alegaciones a que el documento es en ocasiones demasiado genérico y hasta contradictorio porque autorizaba ampliaciones de hórreos, petroglifos o yacimientos arqueológicos.

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La respuesta recibida por parte de la Subdirección Xeral do Litoral parece una especie de contestación común a la mayoría de las alegaciones. Por un lado, no alude en ningún momento a las peticiones concretas realizadas. Y, por el otro, concluye que la futura declaración de interés cultural o catalogación de cualquier bien inmueble obligará a los concellos a «incorporalo ao seu plan urbanístico xeral e a establecer as determinacións específicas para o seu réxime de protección e conservación».

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