La Xunta acepta las alegaciones de Bueu y Anduxía al catálogo del litoral

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático acepta las alegaciones presentadas por el Concello de Bueu y la Asociación Ecoloxista Anduxía al catálogo de bienes de valor cultural en el litoral de Galicia, que se sometió a periodo de información pública a finales del año 2025. En ambos casos la respuesta es idéntica, asegurando que «a súa achega foi estimada» y subrayando que este documento tiene un carácter abierto y es susceptible de ser ampliado. Pero sin hacer ninguna mención concreta a las cuestiones planteadas en cada uno de los escritos.

La alegación del Concello de Bueu se centraba en las edificaciones que aparecen catalogadas en la Praia de Beluso y en A Roiba: los tres conjuntos de viviendas de tipología marinera, la antigua salazón de A Roiba y la reconocida casa-barco del arquitecto Ramón Vázquez Molezún. La Concellería de Urbanismo advertía de posibles confusiones y falsas expectativas con respecto a posibles cambios de uso y ampliaciones. Así, solicitaba que se unificase el grado de protección y que se establezca que la única ampliación posible es en planta y nunca en altura, tal como recoge el planeamiento municipal.

En lo que respecta a Anduxía, su escrito de alegaciones solicitaba la inclusión en el catálogo del yacimiento del «Bueu Romano» en Pescadoira y cambiar la catalogación del astillero de Banda do Río de elemento industrial a etnográfico. Al igual que el Concello señalaba las edificaciones de la Praia de Beluso y A Roiba y añadía los restos de una antigua salazón en Ancoradouro, en la que el catálogo de la Xunta de Galicia consideraba autorizable una ampliación en planta y altura. Algo fuera de toda lógica debido a su estado y a que se encuentra en un espacio natural protegido, en Cabo Udra.

Concello y Anduxía también aludían en sus alegaciones a que el documento es en ocasiones demasiado genérico y hasta contradictorio porque autorizaba ampliaciones de hórreos, petroglifos o yacimientos arqueológicos.

La respuesta recibida por parte de la Subdirección Xeral do Litoral parece una especie de contestación común a la mayoría de las alegaciones. Por un lado, no alude en ningún momento a las peticiones concretas realizadas. Y, por el otro, concluye que la futura declaración de interés cultural o catalogación de cualquier bien inmueble obligará a los concellos a «incorporalo ao seu plan urbanístico xeral e a establecer as determinacións específicas para o seu réxime de protección e conservación».