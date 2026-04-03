El alza de la gasolina retrasa las reservas en hoteles de la comarca

O Morrazo entra en la Semana Santa con una ocupación hotelera desigual. Eso sí, casi todos los establecimientos coinciden en una tendencia: las reservas se retrasaron mucho este año e, incluso en los hoteles que rozan el lleno, el resultado depende en buena medida de clientes de última hora. Los empresarios lo atribuyen a la espera de los visitantes para asegurarse buen tiempo, a la competencia de las viviendas turísticas y al encarecimiento de la gasolina, que desincentiva los grandes desplazamientos por carretera desde Madrid o el sur de la península.

La afluencia de gente ya se dejó notar ayer en la comarca, especialmente en el mercadillo de Jueves Santo de Bueu, en los paseos, en las terrazas e incluso en las playas, donde los más valientes aprovecharon las horas centrales del día para tumbarse en los arenales. Los chiringuitos que abrieron el pasado viernes 27 suelen registrar una alta ocupación, aunque sus responsables apuntan a una clientela formada por «más gallegos que gente de fuera».

El chiringuito Polaris Beach, de la playa de Rodeira, ayer. | SANTOS ÁLVAREZ

En Cangas, el hotel Airiños tenía el miércoles reservado el 70% de sus 56 habitaciones y esperaba a clientes de última hora para completar la ocupación en los principales festivos de Semana Santa. «Notamos que la gente anticipa más sus reservas para el verano que para estas vacaciones. Esperamos que se mueva la gente del interior de Galicia y de Portugal. De Madrid se mueven menos y suponemos que es por el precio de la gasolina», señalan desde este establecimiento situado en el paseo de Eugenio Sequeiros. El Hotel H4, también en Cangas, tenía aún un tercio de sus habitaciones por cubrir antes del inicio de los días festivos.

De vuelta al centro de la villa, el Hotel Jucamar, en la avenida de Marín, tenía ayer ya casi completas sus 34 habitaciones. Reconocen, eso sí, «que las reservas tardaron en llegar» y lo atribuyen, en buena medida, a que los viajeros de primavera quieren garantizarse el sol, que por suerte acompaña esta semana en la comarca.

Afluencia al mercadillo ambulante del Jueves Santo en Bueu. | SANTOS ÁLVAREZ

Quienes pasan sus vacaciones de primavera en Cangas preguntan, como es habitual, por las rutas a las Illas Atlánticas, pero también por las playas de O Morrazo y por las opciones de ocio en Vigo. Un año más, la programación de procesiones de la Semana Santa de Cangas, declarada de Interese Turístico Galego, apenas es conocida fuera de Galicia. «Informamos de la programación de procesiones en el hotel», apuntan desde el Jucamar. En otros establecimientos reconocen que muchos de los visitantes que llegan de fuera desconocen la importancia de esta tradición religiosa en la localidad.

La situación es más complicada en Bueu para el sector hotelero. Salvo en los establecimientos que cuentan con clientes fijos cada año, las reservas están siendo bajas. En el Hotel Incamar, ayer había huéspedes en el 25% de sus 40 habitaciones. Desde el establecimiento no concretan una causa, aunque apuntan tanto al auge de las viviendas de uso turístico como al peso de las segundas residencias de muchos de los visitantes habituales de la villa. La mayoría de los clientes del Incamar, además, «ya conocen Bueu» y su oferta de ocio.

El sector hotelero de Cangas también considera que las viviendas turísticas siguen ganando demanda, pese a sus precios elevados. «Con la subida del coste de todo, es una opción que se unan varias familias y compren en el supermercado, en vez de cenar en restaurantes», explican. La inflación vuelve a ser, por tanto, un factor clave a la hora de que españoles y portugueses planifiquen sus vacaciones.

El transporte de ría crece con 1,4 millones de viajeros al año

La llegada de turistas es cada vez mayor en O Morrazo, alcanzando picos impensables hace años, sobre todo en los dos últimos veranos. Esta situación, junto a los descuentos en el precio, explica el incremento de un 22,4% en el uso del transporte de ría que conecta por mar las localidades de Cangas y Moaña con Vigo. Y es que en 2025, incluso con las suspensiones por los temporales, usaron este servicio 1.448.674 pasajeros, según los datos de la Autoridade Portuaria de Vigo.

Cangas suma 1.083.967 viajeros anuales en el barco, de los que 543.664 tomaron la nave en el muelle cangués y 540.323 desembarcaron en la villa procedentes de Vigo.

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En Moaña, por su parte, los usuarios del barco fueron 364.707 en 2025. 186.756 embarcaron en la villa y 177.951 llegaron desde Vigo.