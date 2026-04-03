O Rompeolas
Un buen sitio para peregrinar esta Semana Santa
No es el monte del Calvario, aunque subirlo sí que puede llegar a ser un calvario. Pero merece la pena. Es el monte de A Paralaia y la cruz do Xestoso, en Moaña. Una buena ruta, ya sea a pie o en bicicleta, por los montes de O Morrazo en estos días de meteorología agradable y con unas vistas espectaculares sobre Moaña, Cangas y la ría de Vigo.
Las procesiones de Cangas este año llegan hasta O Gatañal
La Semana Santa de Cangas culmina el domingo por la mañana con la procesión del Cristo Resucitado. Aunque este año habrá que estirar un poco más las procesiones, aunque sea con una laica y deportiva. El domingo por la tarde hay que acudir a O Gatañal a dejarse las gargantas y apoyar al Frigoríficos del Morrazo. Esperemos que también sea un domingo de resurrección, que buena falta hace.
Nos volvemos a ver, o más bien a leer, el domingo
Ya saben que el Viernes Santo es una de esas tres jornadas del año en las que a los plumillas, por los menos a los del papel de periódico, nos dan el día libre o franco de ría. Así que mañana no nos vayan a buscar al quiosco, que en todo caso se encontrarán un periódico «reseso». Si nos echan mucho de menos, que esperemos que así sea, siempre nos pueden encontrar en la web farodevigo.es. Y el Domingo de Pascua volveremos a estar de nuevo en los quioscos. Así que disfruten de estos días de vacaciones, sol, procesiones, terrazas y playa. Y aquellos que puedan que vayan probando los roscones y huevos de pascua. n
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