La Semana Santa de Cangas vive su jornada más especial, con procesiones desde el alba a la medianoche

Cangas vive desde primera hora de este Viernes Santo su día más intenso de la Semana Santa: cuatro procesiones, desde el alba hasta la medianoche. Una jornada que comenzó con el cortejo de las Tres Negaciones de San Pedro, que salió a las 7.00 horas, y durante su recorrido se representaron las tres veces que el apóstol negó a Cristo antes de que cantase el gallo.

El Viernes Santo en Cangas está marcado por una combinación de solemnidad y escenificación, que alcanzan su apogeo en el Santo Encuentro. Esta celebración es una de las grandes señas de identidad de la Semana Santa de Cangas, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, y cuenta con la participación de una serie de imágenes articuladas obra del escultor Ignacio Cerviño, autor del emblemático Cruceiro do Hío, y que datan de la década de 1880.

Alrededor de las 10.30 horas sale de la excolegiata una de las figuras más populares de la Semana Santa canguesa: la conocida como “Francisquiño da ferramenta”. Y tras él la talla del Nazareno. Una de las grandes novedades de este año fue la lectura de la sentencia que condenaba a Jesucristo a morir crucificado. Una representación que se realizó en el propio atrio parroquial y que fue leída por dos integrantes de la Cofradía de la Misericordia y Gremio de Mareantes desde el balcón del antiguo Concello de Cangas, ahora Casa da Xuventude.

El paso del Nazareno durante la procesión posterior al Santo Encuentro. / Gonzalo Martínez

A partir de ese momento comienzan los movimientos que deben culminar en el Santo Encuentro. La talla del Nazareno baja por la Rúa Real, luego gira por la Rúa do Hío y llega al entorno de la Praza da Constitución a través de la Rúa Félix Soage. Por su parte, las imágenes de San Juan, las tres Marías [Magdalena, Cleofás y Salomé] y la Verónica recorren un tramo de la Rúa Real y luego se dirigen a la Rúa Cega. Todas son tallas articuladas, de Ignacio Cerviño, y forman parte del rico patrimonio histórico y cultural de la Cofradía de la Misericordia y Gremio de Mareantes (fundada en 1709 y refundada en 1865).

La comitiva la cierra la Virgen de los Dolores, de la Venerable Hermandad de los Dolores y la Soledad. A diferencia de lo que ocurre en la procesión del Jueves Santo en esta ocasión esta imagen, de principios del siglo XIX, marcha sin palio y de un riguroso luto. La otra gran variación es que es portada a hombros exclusivamente por mujeres, que además tienen que ser madres. El paso al salir de la iglesia baja un tramo de la Rúa Real y luego se dirige a la Rúa San Xosé, donde espera hasta el momento del Santo Encuentro.

El momento del Santo Encuentro se escenifica frente a la plaza de abastos de Cangas, con numerosos fieles y público. / Gonzalo Martínez

La escenificación de ese momento tiene lugar en el entorno frente a la plaza de abastos de Cangas. La figura de San Juan va recorriendo las diferentes calles del casco histórico donde aguardan las Tres Marías, la Verónica y la Virgen de los Dolores para que acudan al encuentro del nazareno. Una representación que incluye las tres caídas de Jesucristo en el camino al Calvario y la lectura de los pasajes bíblicos por parte del párroco de Cangas, Santiago Pérez.

Todo el proceso del Santo Encuentro se prolongó alrededor de unos 45 minutos, con una enorme cantidad de público y un sol radiante. A continuación comenzó la procesión, que recorrió el Paseo de Castelao hasta el entronque con la Rúa de Oriente, a través de la cual se accedió a Méndez Núñez, el Eirado do Señal y las calles del centro histórico para regresar a la iglesia, a donde se llegó alrededor de las 13.00 horas. Un recorrido que estuvo acompañado en todo momento por la Banda de Cornetas y Tambores de Cangas, Banda de Gaitas e Percusión María Soliña y la Banda de Música Belas Artes.

El Desenclavo y Santo Entierro

La jornada del Viernes Santo en Cangas proseguirá desde primera hora de esta tarde. A las 16.00 horas, en la excolegiata, será la entronización en el Calvario. A las 18.00 horas serán los oficios religiosos, con el Sermón de las Siete Palabras y el posterior Desenclavo. Esta parte dará paso a la procesión del Santo Entierro (a las 20.00 horas), que estará acompañada por la Banda de Gaitas Tromentelo, Banda de Cornetas y Tambores de Cangas y la Banda Belas Artes.

La solemnidad y recogimiento del Viernes Santo de Cangas tendrá su culmen a medianoche, con la salida de la procesión del Silencio, acompañada por música de tambores y cornetas.

La procesión posterior al Santo Encuentro la cerraba la Virgen de los Dolores, con vestido de luto y portada a hombros por 16 mujeres, todas ellas madres. / Gonzalo Martínez

La jornada del conocido como Sábado de Gloria incluirá el velatorio del Santo Cuerpo de Cristo, que estará expuesto en una urna sepulcral en la iglesia de Cangas. Se trata de una composición presidida por el Cristo del Descendimiento y el Calvario, obra de Ignacio Cerviño y que data de 1877, acompañado de las Tres Marías, la Verónica y la Virgen de la Soledad. A las 21.00 horas está prevista la solemne vigilia pascula, la bendición del fuego y el agua, junto al pregón pascual.

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Para el Domingo de Resurreción quedará la procesión del Cristo Resucitado, a las 10.30 horas y acompañada por la Banda de Gaitas Tromentelo, y a las 12.00 horas la misa solemne en el templo parroquial.