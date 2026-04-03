San Martiño «resucita» su vía crucis y la histórica danza del Santo Encuentro

La parroquia de San Martiño, la original de Moaña, vive una Semana Santa especialmente significativa con la recuperación de tradiciones que llevaban décadas, y en algún caso más de un siglo, sin celebrarse. Los actos están organizados por la parroquia y por la también recuperada Confraría da Virxe da Soidade.

Uno de los rituales más simbólicos tuvo lugar este Miércoles Santo con el vía crucis exterior del Cristo de Ánimas. No existe constancia exacta de cuándo dejó de celebrarse, aunque todo apunta a que pudieron pasar más de cien años. De aquel recorrido solo se conserva una de las cruces que marcaban las paradas. Los fieles se detuvieron ante ella, en el cruce de la bajada de Casanova, donde puede leerse la inscripción «XIV. La Soledad de María». La comitiva recorrió el trayecto entre la iglesia parroquial y el cruceiro barroco.

La programación de Semana Santa en San Martiño concluirá el Domingo de Pascua, 5 de abril, con la procesión y la danza del Santo Encuentro. En el momento en que se encuentren las imágenes del Cristo y de la Virgen se celebrará un baile de reverencias que, según la documentación disponible, se representó por última vez hacia 1960. De este modo, la tradición regresa tras más de seis décadas sin celebrarse.

La misa del domingo será a las 12.30 horas. A continuación tendrá lugar la procesión y la danza, documentadas ya en 1661 en las constituciones de la Confraría do Rosario, aunque su origen podría ser anterior.

El Desenclavo, documentado desde 1672, es hoy a partir de las 20.00 horas

Las mujeres de la cofradía serán las protagonistas de esta danza, en la que se repetirá tres veces una secuencia de pasos e inclinaciones hasta culminar en el encuentro de la Virgen con su hijo resucitado.

Los actos del domingo serán los más destacados tras las celebraciones previstas para hoy, con el Desenclavo y la procesión del Santo Entierro desde las 20.00 horas, seguidos de la Procesión do Silencio, que se celebrará por primera vez en la historia de San Martiño. Su salida está prevista para las 21.00 horas.

La ceremonia del Desenclavo es la más arraigada en la parroquia original de Moaña. Existe constancia documental de su celebración desde 1672, aunque todo indica que ya se venía desarrollando con anterioridad, puesto que en esa fecha la parroquia contaba ya con un Cristo articulado destinado a este rito.

Desde la Confraría da Soidade explican que los desenclavos son una ceremonia característica de la Península Ibérica, «cuyas primeras referencias se remontan al siglo XIV y que arraigó con especial fuerza en la fachada atlántica gallega».

Moaña es, además, uno de los pocos lugares en los que esta tradición se mantuvo de forma ininterrumpida a lo largo de los siglos, un hecho subrayado por numerosos historiadores e historiadores del arte. De hecho, ya era el momento central de la Semana Santa en la parroquia antes de la actual recuperación de otras celebraciones.

San Martiño conserva las instrucciones originales del Desenclavo de 1672, así como las imágenes del Cristo y de la Virgen Dolorosa, realizadas en 1926 por el escultor gallego José Rivas, uno de los imagineros más destacados de la Compostela de comienzos del siglo XX. Ambas piezas, según señalan desde la organización, «son especialmente valoradas dentro de su producción artística».

El Concello también ha reconocido el trabajo de recuperación de estas tradiciones y ha difundido en sus redes sociales el programa del Desenclavo y del Santo Encontro.

O Carme

En la parroquia de O Carme, situada en el litoral y en el actual centro urbano de Moaña, hoy habrá vía crucis a las 10.00 horas y procesión del Santo Entierro a las 20.00 horas. El Domingo de Pascua, las misas están programadas para las 12.00 y las 20.00 horas.