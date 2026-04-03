El PP denuncia el depósito de residuos en Chans y urge actuar al Concello

La falta de civismo de unos pocos estropea y deja en mal lugar lo que es de todos. Con esta reflexión desde el grupo municipal del PP de Bueu denuncian el depósito y acumulación de residuos, incluyendo enseres voluminosos en el entorno del área recreativa de Chans, en la parte alta de la parroquia de Cela. La portavoz popular, Elena Estévez, subraya que esta situación no es culpa del Concello de Bueu, pero precisa que sí tiene responsabilidades directas en el cuidado y mantenimiento de este espacio.

Desde el PP reclaman al gobierno local que adopte medidas disuasorias y proactivas. Así, en primer lugar instan a la retirada de los residuos apilados y luego a colocar carteles informativos sobre el valor recreativo y natural de este lugar, especificando la prohibición de arrojar basura.

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Elena Estévez achaca esta situación a la falta de mantenimiento del área recreativa por parte del Concello y exige una política medioambientral «comprometida». La concejala aprovecha para reprochar al ejecutivo local que el entorno de Chans «forma parte das recurrentes promesas electorais do BNG cada catro anos·», pero denuncia que cuando llega al gobierno «as súas palabras nunca pasan aos feitos, quedando esta zona no absoluto esquecemento e abandono». Desde el PP concluyen criticando la «falta de iniciativa» municipal y la política de «mantemento cero, que impera desde hai anos no Concello».