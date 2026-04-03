Parte de la isla de Ons, otra vez sin luz en plena Semana Santa
La línea eléctrica que sube hacia el faro vuelve a dar problemas y deja sin suministro a viviendas de Cucorno y Chan da Pólvora
La isla de Ons vuelve a sufrir incidencias con el suministro eléctrico en plena Semana Santa por culpa de una avería en la línea eléctrica que va hacia el faro y que da servicio a los lugares de Cucorno y Chan da Pólvora. Los problemas comenzaron en la jornada de Jueves Santo, justo cuando empezaron a llegar la mayoría de isleños para pasar estos días en sus casas. «Ya no tuvimos luz desde el mediodía, cuando encendieron el generador [de Parques Nacionales] el limitador saltaba constantemente», explica uno de los afectados, que asegura que no le queda más remedio que volverse hoy para Bueu. «Como yo más gente. Venimos con la comida para varios días, pero sin luz la nevera no funciona y los alimentos no aguantan», explica.
La presidenta de la asociación de vecinos, María José Pérez, se puso en contacto con el director del Parque Nacional Illas Atlánticas para transmitirle la situación y el malestar vecinal. José Antonio Fernández Bouzas asegura que hoy se desplazarán técnicos de una empresa a Ons para intentar solucionar la avería. «El problema está en la línea al faro, que se volverá a revisar. También se comprobará si existe algún cortocircuito en alguna de las casas porque hasta el miércoles funcionaba todo», explica. El director del parque apunta que ya hay redactado un proyecto para cambiar y soterrar este tendido y resolver definitivamente los incidentes. «Se incluye la actualización de los limitadores de potencia y las conexiones, siguiendo los criterios técnicos aplicados en la línea de Canexol, con el objetivo de incrementar la seguridad, la eficiencia y la integración ambiental», concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»