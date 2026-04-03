Parte de la isla de Ons, otra vez sin luz en plena Semana Santa

La isla de Ons vuelve a sufrir incidencias con el suministro eléctrico en plena Semana Santa por culpa de una avería en la línea eléctrica que va hacia el faro y que da servicio a los lugares de Cucorno y Chan da Pólvora. Los problemas comenzaron en la jornada de Jueves Santo, justo cuando empezaron a llegar la mayoría de isleños para pasar estos días en sus casas. «Ya no tuvimos luz desde el mediodía, cuando encendieron el generador [de Parques Nacionales] el limitador saltaba constantemente», explica uno de los afectados, que asegura que no le queda más remedio que volverse hoy para Bueu. «Como yo más gente. Venimos con la comida para varios días, pero sin luz la nevera no funciona y los alimentos no aguantan», explica.

La presidenta de la asociación de vecinos, María José Pérez, se puso en contacto con el director del Parque Nacional Illas Atlánticas para transmitirle la situación y el malestar vecinal. José Antonio Fernández Bouzas asegura que hoy se desplazarán técnicos de una empresa a Ons para intentar solucionar la avería. «El problema está en la línea al faro, que se volverá a revisar. También se comprobará si existe algún cortocircuito en alguna de las casas porque hasta el miércoles funcionaba todo», explica. El director del parque apunta que ya hay redactado un proyecto para cambiar y soterrar este tendido y resolver definitivamente los incidentes. «Se incluye la actualización de los limitadores de potencia y las conexiones, siguiendo los criterios técnicos aplicados en la línea de Canexol, con el objetivo de incrementar la seguridad, la eficiencia y la integración ambiental», concluye.