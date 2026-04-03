Moaña contrata el arreglo urgente de O Con por 48.300 euros

El Concello de Moaña adjudicó, justo antes de los festivos de Semana Santa, las obras de reforma provisional de la calle José Costa Alonso en el tramo paralelo a la playa de O Con, con el objetivo de reabrir cuanto antes al tráfico una zona cerrada a la circulación desde comienzos de diciembre de 2025.

Tras recibir ofertas de tres empresas, el gobierno local acordó encargar los trabajos a la firma que se comprometió a ejecutarlos por 48.300 euros, una cantidad ligeramente inferior al presupuesto previsto. La intención es iniciar las obras la próxima semana, según explica la alcaldesa, Leticia Santos. El proyecto fija un plazo de ejecución de dos meses, aunque este calendario dependerá de las condiciones meteorológicas.

Los residentes en el entorno de la playa de O Con, donde se vienen registrando hundimientos, socavones y grietas cada vez más preocupantes, habían reclamado esta actuación urgente y provisional. Mientras tanto, el Concello sigue a la espera de que la Dirección General de la Costa y el Mar anuncie, previsiblemente esta primavera, un proyecto integral que ataje los hundimientos y permita afrontar con mayores garantías los efectos de unos temporales cada vez más intensos. Todo ello en un contexto en el que los inviernos se han convertido en O Morrazo en una sucesión de borrascas de notable intensidad.

Cabe recordar, además, que el mirador de O Fiunchal lleva ya cinco años acordonado y sin acceso para los vecinos por riesgo de desplome.

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Esta intervención de urgencia, comprometida con la Asociación de Veciños de Tirán, incluye la retirada de materiales del subsuelo del camino, el sellado del muro por su cara interior y la colocación de un geotextil que facilite el drenaje del agua y evite la pérdida de sedimentos. También se añadirá material para compactar la base y se construirá un nuevo muro interior, dividido en tres tramos de dos metros cada uno, con el fin de reforzar la capacidad estructural de la infraestructura. Sobre esta base se ejecutará una losa de hormigón armado diseñada para resistir las condiciones del entorno marino.