El Jueves Santo de Cangas vuelve a relucir más que el sol

Reza el dicho popular que «hay tres jueves que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión». Después de dos años consecutivos bajo la amenaza de la lluvia el Jueves Santo de Cangas ayer fue fiel a ese refrán, con una solemne procesión de la Santa Cena. Una marcha seguida con devoción, expectación y curiosidad por una multitud de vecinos y visitantes. Un anticipo de la jornada del Viernes Santo, que incluirá hasta cuatro procesiones en una Semana Santa que goza desde el año 2002 con la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia.

Este año estaba claro que la meteorología no iba a jugar ninguna mala pasada y se pudo respetar todo el solemne ceremonial que rodea al Jueves Santo. Una vez concluida la misa oficiada por el párroco Santiago Pérez, que llegó a Cangas en septiembre y que vive su primera Semana Santa en el municipio, salió la procesión desde la excolegiata. Una marcha encabezada por una cruz procesional de gran valor y a la que seguía la Hermandad de las Tres Negaciones de San Pedro, cuyo estandarte era portado por el concejal Noël Malvido (BNG), y la Cofradía de la Misericordia y Gremio de Mareantes.

La solemne y espectacular procesión de la Santa Cena, en el Jueves Santo de Cangas / Santos Álvarez

Justo detrás venía uno de los pasos icónicos y más espectaculares de la Semana Santa de Cangas: la Santa Cena del Redentor, conocida como la «Mesa de los Apóstoles», que representa la Última Cena y que iba empujada por integrantes de la Cofradía de la Misericordia. Se trata de un conjunto obra del maestro escultor Ignacio Cerviño, responsable del Cruceiro do Hío, y que data de 1880-1883. Una mesa en la que hay sitio para elementos que resaltan la identidad local de Cangas y el sentido litúrgico. Así, había una redoma o vasija de con vino de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo y doce bollos de pan sin levadura, elaborados en una panadería del municipio. Un pan ácimo que hace referencia a la Pascua judía, un periodo en el que no se permite consumir alimentos fermentados. Toda la comida que estaba dispuesta sobre este imponente paso era fresca y real, nada de atrezzo.

Por detrás de la Santa Cena del Redentor desfilaban más integrantes de la Cofradía de la Misericordia y aparecía ya la Banda de Cornetas y Tambores marcando el paso de la procesión. El recorrido incluía el descenso por la Rúa Real, bordear la alameda y jardines de Félix Soage por las calles Eduardo Vincenti y Montero Ríos. A la altura del reloj la comitiva giró para volver hacia la iglesia parroquial por la carretera PO-551 y rodeando el edificio de la plaza de abastos.

La marcha solemne continuaba con la Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y con la numerosa presencia de la sección infantil de la Venerable Hermandad de los Dolores y la Soledad, anticipando otra de las imágenes representativas del Jueves Santo: el paso de Jesús de la Salud en la Flagelación, que portaban una treintena de hombres y mujeres de la Hermandad de los Dolores.

La "Mesa de los Apóstoles", del maestro Ignacio Cerviño y datada entre 1880 y 1883, con alimentos naturales es uno de los pasos icónicos de la Semana Santa de Cangas. / Santos Álvarez

A esta talla la seguía el Cristo del Perdón, que sostenían los integrantes de la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado.

La procesión de la Santa Cena contó con representación por parte del Concello de Cangas. Por detrás del Cristo del Perdón acompañaban a la marcha las concejalas Pilar Nogueira (PSOE), Aurora Prieto (EU) y el concejal Luis Carnero (PP), junto a oficiales de la Policía Local con el uniforme de gala.

El paso que cerraba la comitiva era la Virgen de los Dolores, que desfiló bajo palio y en una anda de gala sobre los hombros de 30 costaleros. Sus candelabros iluminaban una marcha que tocaba a su fin con la noche ya encima. Siguiendo a la imagen de los Dolores, que data del año 1807, venían representantes de las cofradías y hermandades religiosas, los sacerdotes Santiago Pérez y Benito de la Iglesia y la Banda de Música Belas Artes. Pasadas las 21.15 horas el paso de la Santa Cena del Redentor subía ya por la Rúa Real, mientras que el final de la procesión se acercaba aún al mercado de abastos.

Una joven del tercio infantil de la Hermandad de los Dolores, en la procesión del Jueves Santo de Cangas. / Santos Álvarez

Viernes Santo: procesiones desde el alba a la medianoche

El Viernes Santo es la jornada más intensa de la Semana Santa de Cangas. Las celebraciones comienzan al alba, con la procesión de las Tres Negaciones de San Pedro, que saldrá a las 7.00 horas y que irá acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores.

A las 10.30 horas será el momento del Santo Encuentro, que es una de las grandes señas de identidad de la Semana Santa canguesa. Una marcha que representa el camino de Cristo al Calvario y en el que varias imágenes articuladas, como San Juan o La Verónica, junto a las tres Marías y la Virgen de los Dolores salen de las calles del centro histórico para confluir en la Praza da Constitución con el paso del Nazareno, acompañado de Cirineo y los verdugos romanos. La representación estará acompañada por la música de la Banda de Gaitas e Percusión María Soliña, Banda de Cornetas y Tambores de Cangas y la Banda de Música Belas Artes.

A las 16.00 horas, en la iglesia parroquial será la entronización en el Calvario y a las 18.00 horas el Sermón de las Siete Palabras y el Desenclavo. A las 20.00 horas saldrá la procesión del Santo Entierro, en la que está confirmada la presencia de la titular de la Consellería do Mar, Marta Villaverde.

La jornada concluirá pasada la medianoche, con la procesión del Silencio.