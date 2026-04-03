La isla de Ons recupera la luz
La avería registrada el Jueves Santo quedó reparada provisionalmente este viernes a mediodía
Los problemas se concentran en la línea eléctrica hacia el faro, que todavía es un tendido aéreo y que debe ser soterrado
La isla de Ons, en el Parque Nacional Illas Atlánticas, recuperó a lo largo de la mañana de este Viernes Santo el suministro eléctrico. Desde la dirección del espacio natural explican que técnicos de una empresa de electricidad se desplazaron a la isla para hacer las pertinentes comprobaciones y proceder a su reparación. Los problemas se concentran en la línea eléctrica que sube hacia el faro, que todavía es un tendido aéreo, y que suministra a las viviendas del entorno de Curro, Cucorno y Chan da Pólvora. “Es una reparación provisional. Se sigue necesitando cambiar esa línea y soterrarla”, explica el director del parque nacional, José Antonio Fernández Bouzas. Unos trabajos que ya se realizaron en otros puntos de la isla, como en el camino de Canexol y Pereiró.
La incidencia se comunicó el Jueves Santo, justo en la jornada en la que se registró la mayor afluencia al archipiélago. Sobre todo de isleños que aprovecharon los días festivos y el buen tiempo para acudir a sus casas. La avería registrada dejó sin luz a viviendas de Cucorno y Chan da Pólvora, hasta el punto de que algunos vecinos se planteaban anticipar su regreso a Bueu. Pasadas las 22.00 horas del Jueves Santo algunos isleños aseguraban que la caída en el suministro ya se había extendido al resto del archipiélago.
Este Viernes Santo, a pesar de su carácter festivo, finalmente se desplazaron electricistas de una empresa de Bueu para intentar resolver la incidencia y a mediodía desde el Parque Nacional Illas Atlánticas comunicaban que el servicio estaba restablecido.
La jornada de este Viernes Santo es la que cuenta con más reservas para acudir al archipiélago de Bueu, con cerca de 650 y sin contar a los isleños. De momento para el sábado hay casi 200 y para el domingo más de 70.
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