La isla de Ons recupera la luz

La isla de Ons, en el Parque Nacional Illas Atlánticas, recuperó a lo largo de la mañana de este Viernes Santo el suministro eléctrico. Desde la dirección del espacio natural explican que técnicos de una empresa de electricidad se desplazaron a la isla para hacer las pertinentes comprobaciones y proceder a su reparación. Los problemas se concentran en la línea eléctrica que sube hacia el faro, que todavía es un tendido aéreo, y que suministra a las viviendas del entorno de Curro, Cucorno y Chan da Pólvora. “Es una reparación provisional. Se sigue necesitando cambiar esa línea y soterrarla”, explica el director del parque nacional, José Antonio Fernández Bouzas. Unos trabajos que ya se realizaron en otros puntos de la isla, como en el camino de Canexol y Pereiró.

La incidencia se comunicó el Jueves Santo, justo en la jornada en la que se registró la mayor afluencia al archipiélago. Sobre todo de isleños que aprovecharon los días festivos y el buen tiempo para acudir a sus casas. La avería registrada dejó sin luz a viviendas de Cucorno y Chan da Pólvora, hasta el punto de que algunos vecinos se planteaban anticipar su regreso a Bueu. Pasadas las 22.00 horas del Jueves Santo algunos isleños aseguraban que la caída en el suministro ya se había extendido al resto del archipiélago.

Este Viernes Santo, a pesar de su carácter festivo, finalmente se desplazaron electricistas de una empresa de Bueu para intentar resolver la incidencia y a mediodía desde el Parque Nacional Illas Atlánticas comunicaban que el servicio estaba restablecido.

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La jornada de este Viernes Santo es la que cuenta con más reservas para acudir al archipiélago de Bueu, con cerca de 650 y sin contar a los isleños. De momento para el sábado hay casi 200 y para el domingo más de 70.