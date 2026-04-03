Denuncian a la okupa de Moaña por intento de robo y amenazas

La mujer de la pareja okupa de Moaña que estuvo durante un mes y medio okupando una vivienda en el barrio de O Real y que fueron detenidos poco después por intentar entrar en una casa habitada, fue denunciada este jueves.

Entró en una tienda de 24 horas del centro urbano y la dependienta le recriminó un presunto intento de robo de varios productos. Al final dejaría las cosas pero no sin antes gritar y supuestamente proferir amenazas a la trabajadora. Fue necesario llamar a la Policía Local y la dependienta tramitó la correspondiente denuncia, aunque la situación no acabó en arresto. Su pareja quedó en libertad esta semana tras una detención.