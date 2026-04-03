Lodos y piedras
El atasco del lavadero de A Regueira plantea soterrar otra tubería bajo la PO-551
Los lodos y piedras que atascan y anegan desde hace más de dos meses el lavadero de A Regueira, en Darbo, resisten el trabajo de la maquinaria de agua a presión y podrían obligar al Concello a renunciar a la tubería actual de desagüe y a instalar una nueva bajo la carretera PO-551. Hasta ahora, los intentos de la UTE Gestión Cangas y de una empresa contratada por el gobierno local para desatascar la situación han sido estériles, y los operarios se limitaron esta semana a liberar agua del entorno y chorrear los elementos de piedra, pero son incapaces de abrir la tubería atascada bajo la calzada.
La obra afectaría al tráfico rodado por esta carretera autonómica, obligando a cerrar sus carriles de manera alternativa, apuntan los técnicos, aunque la decisión no está tomada. Mientras, los usuarios se encuentran con un cartel que advierte que el agua carece de garantía sanitaria y el Concello «non pode garantir a súa calidade».
Suscríbete para seguir leyendo
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»