El atasco del lavadero de A Regueira plantea soterrar otra tubería bajo la PO-551

Los lodos y piedras que atascan y anegan desde hace más de dos meses el lavadero de A Regueira, en Darbo, resisten el trabajo de la maquinaria de agua a presión y podrían obligar al Concello a renunciar a la tubería actual de desagüe y a instalar una nueva bajo la carretera PO-551. Hasta ahora, los intentos de la UTE Gestión Cangas y de una empresa contratada por el gobierno local para desatascar la situación han sido estériles, y los operarios se limitaron esta semana a liberar agua del entorno y chorrear los elementos de piedra, pero son incapaces de abrir la tubería atascada bajo la calzada.

La obra afectaría al tráfico rodado por esta carretera autonómica, obligando a cerrar sus carriles de manera alternativa, apuntan los técnicos, aunque la decisión no está tomada. Mientras, los usuarios se encuentran con un cartel que advierte que el agua carece de garantía sanitaria y el Concello «non pode garantir a súa calidade».