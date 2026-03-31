Vía Crucis alrededor de la iglesia de Cangas
El programa de la Semana Santa sigue hoy en Cangas con el Ejercicio del Santo Vía Crucis, realizado alrededor de la iglesia parroquial, a partir de las 18.45 horas. Para las 19.30 horas está fijada la misa. El miércoles tiene lugar el día de la Soledad de María. Con misa a las 19.30 horas y posterior procesión protagonizada exclusivamente por mujeres.
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