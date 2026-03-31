Solucionado un vertido al río Bispo desde O Valado

El Concello de Bueu eliminó un vertido de aguas residuales al Río Bispo después de que técnicos de Augas de Galicia, órgano dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia, detectasen recientemente la irregularidad dentro de las inspecciones rutinarias que realizan en diferentes concellos.

Los técnicos localizaron el vertido en el lugar de O Valado, a través de un punto de desalojo de aguas pluviales en la calle Ramón Bares. Tras las pertinentes analíticas, se comunicó la situación al concello –titular de la red y de las competencias– para adoptar las medidas correctoras necesarias. Una vez se hizo, Augas de Galicia efectuó un nuevo muestreo para comprobar la eliminación de los aportes contaminantes.