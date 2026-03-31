Medio Ambiente
Solucionado un vertido al río Bispo desde O Valado
Redacción
El Concello de Bueu eliminó un vertido de aguas residuales al Río Bispo después de que técnicos de Augas de Galicia, órgano dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia, detectasen recientemente la irregularidad dentro de las inspecciones rutinarias que realizan en diferentes concellos.
Los técnicos localizaron el vertido en el lugar de O Valado, a través de un punto de desalojo de aguas pluviales en la calle Ramón Bares. Tras las pertinentes analíticas, se comunicó la situación al concello –titular de la red y de las competencias– para adoptar las medidas correctoras necesarias. Una vez se hizo, Augas de Galicia efectuó un nuevo muestreo para comprobar la eliminación de los aportes contaminantes.
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