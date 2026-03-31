Santos participa en un foro sobre políticas para el rural en Países Bajos

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, acudirá, del 7 al 10 de abril, al foro Granular (Giving Rural Actors Novel data and re-Usable tools to Lead public Action in Rural areas). Se trata de un evento financiado por la Comisión Europea y que se celebrará en Países Bajos con representantes públicos del país organizador, así como de España, Suecia, Austria, Italia, Grecia, Francia, Bélgica, Chequia, Reino Unido, Polonia, Alemania y Finlandia.

Santos acudirá por invitación de la UVigo e intervendrá en varias localidades rurales del sur del país para compartir experiencias y ejemplos de éxito propios en materia de políticas para territorios fuera de los núcleos urbanos. La UVigo apostó por Moaña por su «papel como concello dinámico, proactivo y comprometido con el desarrollo sostenible y participativo del territorio».