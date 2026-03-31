Unión Europea
Santos participa en un foro sobre políticas para el rural en Países Bajos
La alcaldesa de Moaña acude al evento de la Comisión Europea de la mano de la UVigo
Redacción
La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, acudirá, del 7 al 10 de abril, al foro Granular (Giving Rural Actors Novel data and re-Usable tools to Lead public Action in Rural areas). Se trata de un evento financiado por la Comisión Europea y que se celebrará en Países Bajos con representantes públicos del país organizador, así como de España, Suecia, Austria, Italia, Grecia, Francia, Bélgica, Chequia, Reino Unido, Polonia, Alemania y Finlandia.
Santos acudirá por invitación de la UVigo e intervendrá en varias localidades rurales del sur del país para compartir experiencias y ejemplos de éxito propios en materia de políticas para territorios fuera de los núcleos urbanos. La UVigo apostó por Moaña por su «papel como concello dinámico, proactivo y comprometido con el desarrollo sostenible y participativo del territorio».
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