Un salón de plenos lleno del auténtico folclore.

Ahí vemos en esta imagen a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, en el salón de plenos del Concello, el mismo en el que en otras ocasiones tiene que lidiar con el duro debate político, pero esta vez para un acto más agradecido como fue la recepción a los grupos que participaron en el Festival Folclore na rúa.

Cangas, con apellido de abolengo

Van acotumbrándose a poner en su dirección Cangas de Morrazo, porque ya está todo decidido. Cangas tiene apellido y además es con el artículo «de» . No hay nada más que alegar. Así que ya somo de Cangas de Morrazo, que supone pertenencia de un territorio. Ya tenemos linaje, con esos apellidos que tiene artículo, que siempre denota abolengo y cuna. Aunque en cada territorio de un señor siempre hubo vasallos.

Noticias relacionadas

Cangas no es Nueva York, pero lo parece

Y si bien es cierto que estamos en Cangas de Morrazo, también lo es que podemos contemplar persecuciones el coches, como las que ocurren en Nueva York, protagonizadas por policías que van tras un vecino que se da a la fuga. Tenemos no solo revólveres que disparan balas de verdad, tenemos también pistolas eléctricas, muy utilizadas por la policía de Nueva York para reducir a los que quieren ellos. ¡Vamos, que de todo esto se puede realizar una atracción turística, como en Almería, aunque sin tanto desierto».