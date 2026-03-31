La reparación del pantalán de Rodas y la repoblación de camarina, ejemplos de la gestión de Cíes

Las reservas para visitar el Parque Nacional Illas Atlánticas durante esta Semana Santa superan las 7.000, con los archipiélagos de Cíes y Ons a la cabeza. Un periodo vacacional considerado como temporada alta y con buenas previsiones meteorológicas. Los archipiélagos, en especial sus infraestructuras, sufrieron especialmente las consecuencias del tren de borrascas del último invierno. Uno de esos temporales, Kristin, provocó graves daños en el pantalán de Rodas y este martes la titular de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, se desplazó a Cíes para visitar la obra de reparación y para supervisar los trabajos para replantar una de las especies características de la flora del archipiélago: la camarina, cuyo nombre científico es Corema album.

Esta especie es característica de las dunas atlánticas, pero es especialmente frágil ante la presencia de otras plantas invasoras y la propia acción humana. La repoblación en Cíes es un proyecto en colaboración con la Universidade de Vigo y el Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader) de la Universidade de Santiago. Ángeles Vázquez destacó que los trabajos están consiguiendo «avances pioneiros» para su preservación en el archipiélago de Cíes.

Proyecto «Life Insular»

Esta acción forma parte del proyecto «Life Insular» [vida insular] y el personal del Parque Nacional Illas Atlánticas consiguió reproducir de forma natural la camarina en el vivero del propio parque. En total se obtuvieron 300 ejemplares y en el año 2024 se plantaron los primeros en las dunas de Cíes, con una tasa de supervivencia cercana al 80%.

Desde la Consellería de Medio Ambiente apuntan que en las próximas semanas el vivero de Cíes contará con más de 2.300 ejemplares, que estarán destinados a reforzar las poblaciones naturales. «É un paso decisivo para asegurar a conservación a longo prazo desta especie autóctona emblemática, así como para garantir a protección dun hábitat especialmente sensible», explica Ángeles Vázquez.

La visita de la conselleira también tenía como objeto comprobar la reparación íntegral del pantalán de Rodas, que después de una inversión de 40.000 euros recupera «a súa plena operatividade» y garantiza la accesibilidad y seguridad de los visitantes que acudan a Cíes. La obra se ejecutó en coordinación con la Autoridade Portuaria de Vigo.

Los temporales del último invierno también dañaron la pasarela de madera de la propia playa de Rodas. En este sentido, la Consellería de Medio Ambiente avanzó que licitó la adquisición de la madera necesaria para su renovación. Este pasillo comunica el muelle con la propia playa para proteger el ecosistema dunar, como la propia camarina. Ángeles Vázquez apunta que los trabajos más urgentes está previsto que se completen antes del inicio de la temporada estival, mientras que la renovación completa de la pasarela quedará para después del verano.

La conselleira Ángeles Vázquez aprovechó su visita de este martes al archipiélago de Cíes para defender que estas dos actuaciones –la repoblación de una especie autóctona como la camarina y la reparación del pantalán de Rodas– son «exemplo do equilibrio entre protección ambiental e uso público do parque nacional».