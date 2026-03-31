La remodelación de A Retirosa incluye una nueva planta en cada volumen

El gobierno de Cangas en el nuevo Plan + Provincia bianual pone casi todo en la reforma de rehabilitación y ampliación del viejo colegio preescolar de A Retirosa. Se invertirán nada más y nada menos que 1.622.000 euros (1.820.500 euros en la totalidad del citado plan, donde se incluye la calle Noria) en hacer realidad uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a infraestructuras de este tripartito. Su intención es destinar el viejo colegio a centro cultural y social, con la posibilidad de albergar la biblioteca de Coiro, que en estos momentos se encuentra en un local que es propiedad de la Iglesia, no de la parroquia.

Se trata de un edificio que se proyectó inicialmente para uso docente. Debido al cese de la actividad y a la necesidad por parte de la comunidad de un local para el desarrollo de distintos tipos de actividades se contempla la rehabilitación de los dos volúmenes existentes y la ampliación de una planta alta en cada uno de ellos.

Centro de A Retirosa | FDV

Entre las intervenciones destaca la demolición de cubiertas para la ampliación de una planta en ambos volúmenes, la demolición de particiones interiores, acabado del suelo y solera, la retirada de la carpintería existente, se realizará una limpieza, mantenimiento y preparación de las fachadas existentes. La de piedra recibirá un tratamiento de limpieza a presión con un hidrofugado posterior, mientras que la fachada del bloque de ladrillo contará con una limpieza y preparación por chorreo.

En la localización de la pasarela cubierta, que une los dos bloques, se generará el nuevo núcleo de circulaciones verticales, donde se localizan tanto las escaleras como el elevador. Este núcleo tendrá una configuración diferente al resto, como elemento conector de los dos volúmenes, siendo un volumen prismático acristalado, a través de un muro cortina de madera lacada, del mismo color que las nueve carpinterías exteriores.

Infografía sobre una de las fachadas de A Retirosa. | FDV

La parcela tiene una superficie total de 1.287 metros cuadrados. La reforma de la edificación se hará empleando los mismos materiales que se encuentran en la actualidad a nivel de fachada, por lo que mantendrá la misma relación con el entorno que tiene a día de hoy.

El proyecto describe una reforma integral de la planta baja existente con la demolición de la tabiquería y la creación de un volumen que funciona de nexo entre los edificios, el cual se destina a núcleo de comunicaciones de la edificación. En la planta baja se ubican los aseos accesibles, un pequeño espacio de almacén, sala de usos múltiples y un altillo donde se localizan las instalaciones necesarias para el uso de los espacios. Se proyecta una planta superior que albegan más salas para usos múltiples, despachos y aseos.

Noticias relacionadas

Zona interior de A Retirosa. | FDV

En la actualidad, el edificio presenta un estado de conservación prácticamente nulo, denotando el bajo mantenimiento con las siguientes patologías: la cubierta presenta una gran colonización de musgos y líquines, indicando retención de humedad y falta de mantenimiento. También se observan ciertas deformaciones o pandeos en las líneas de alero que podrían requerir una revisón de la estructura, y presenta marcas de humedad por capilaridad, visibles en el oscurecimiento de la piedra. En los parámetros enfoscados se observa un deterioro servero del revestimiento, con pérdida de pintura y manchas de humedad y la instalación de evacuación de agua (pluviales) se encuentra deteriorada e insuficente para el caudal de agua previsto para la zona en cuestión tras la reforma.