La RAG impone su criterio y Cangas será de Morrazo

La Real Academia Galega rechazó las alegaciones realizadas por el Concello de Cangas al nuevo nombre oficial de este municipio. En verano, la RAG decidió que la toponimia de este concello fuera Cangas de Morrazo, mientras el gobierno municipal se manifestaba en contra del apellido: quería que fuese Cangas, nada más, y de tenerlo que fuera de O Morrazo. A pesar de las alegaciones presentadas, algunos miembros del gobierno local consideraba acertada la decisión de que el topónimo fuera Cangas de Morrazo porque, efectivamente, lo otro suponía una castellanización.

La RAG mencionaba que, ante la deturpación de la toponimia a lo largo de los siglos que provocó que el nombre patrimonial de algunos lugares fuera sustituido por una forma «castelanizada», se optó por realizar las modificaciones que conocimos en el pasado mes de julio y que provocaron diferentes opiniones.

La RAG señala que en el Tesoro Medieval Informatizado aparece como «terra de Morrazo» al igual que en varios documentos de los años 1536 y 1556 del Arquivo Histórico da Universidade. «En Sarmiento, colección de voces y frases gallegas, 1746-47 hai muchos sitios o lugares con el nombre de Cangas. Hay en Asturias Cangas de Tineo y Cangas de Onís, hay en Galicia Cangas de Morrazo y Cangas de Monforte». La Real Academia Galega indica también otra documentación histórica: Martín Peres de Morrazo, Johan de Morrazo, alfayate, morador en Pontevedra, Men González de Morrazo, cardenal de Santiago (1489), Pedro de Morrazo, vecino de Sorribas (Rois) y su hijo Pedro de Morrazo (a.1593).

La RAG asegura que la gente dice Cangas do Morrazo, pero que es una influencia del castellano, y que debería ser sin artículo, como el nombre de la antigua jurisdición: Terra de Morrazo.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), ya entendía un poco más la decision de la Real Academia Galega. Así que no parece que la nueva toponimia suponga un motivo para el desencuentro entre la institución y el Concello, ahora de Cangas de Morrazo.