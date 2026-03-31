Infraestructuras deportivas
El pabellón de O Rosal se reformará en verano, sin afectar a clubes e instituto
La Diputación amplía el plazo y Moaña podrá ejecutar los trabajos hasta el otoño sin necesidad de reubicar a las entidades que lo usan
La Diputación de Pontevedra ha accedido a conceder a los concellos una prórroga en los plazos de ejecución y justificación de las obras financiadas con el Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. La medida despeja el camino para Moaña, que había solicitado más tiempo para poder reformar el pabellón de O Rosal durante el verano, una vez finalizado el calendario escolar.
De este modo, los trabajos podrán ejecutarse sin afectar a la temporada de los clubes que utilizan la instalación y sin interferir en la actividad del instituto As Barxas, que emplea el pabellón para las clases de Educación Física. Son tres los clubes que hacen uso habitual de estas instalaciones: Balonmán Moaña, Balonmán Samertolaméu y Escola Futsal Morrazo. Su reubicación durante las obras resultaría muy complicada, ya que los tres pabellones de Moaña mantienen en la actualidad un calendario de uso muy intensivo.
El Concello, ante la previsión de tener que ejecutar los trabajos en abril, aceleró el proceso de adjudicación, cuyos trámites están ya cerca de concluir. La Diputación aportará a esta actuación cerca de 197.000 euros.
Las obras incluyen la renovación de la carpintería en la zona de vestuarios y la mejora de la ventilación para evitar la condensación de humedad en los techos. También se instalará una nueva impermeabilización para poner fin a las filtraciones y se mejorará la pista de juego. Además, se actuará sobre la entrada para ganar accesibilidad y facilitar el paso de ambulancias en caso de emergencia.
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