Un operativo retira el cuerpo de una mujer fallecida en su vivienda de Moaña

Un amplio operativo permanece desplegado en Moaña para retirar el cuerpo de una mujer fallecida en una vivienda ubicada en las escaleras de A Canexa. La gran acumulación de basura y enseres en el interior del inmueble complicó las labores de acceso y evacuación.

Fuentes presentes en el operativo indican que, en principio, el fallecimiento se habría producido por causas naturales. La mujer convivía con su hijo, de unos 40 años, que fue quien dio la voz de alarma y solicitó ayuda.

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En el dispositivo participan efectivos de los Bombeiros do Morrazo, la brigada municipal de Servizos, la Guardia Civil, Protección Civil y la Policía Local, que continúan trabajando para despejar el inmueble.