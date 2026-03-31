Síndrome de Diógenes
Un operativo extrae el cuerpo de una mujer de su casa de Moaña por la acumulación de residuos
Es necesaria intervención policial, de bomberos y de la cuadrilla de Servizos para recuperar el cadáver en una casa de A Canexa / El hijo de la fallecida, atendido para comprobar su estado de salud
Dos camiones de bomberos, uno de O Morrazo y otro de Pontevedra, junto con efectivos de la Policía Local de Moaña, la Guardia Civil, la brigada de Servizos del Concello y Protección Civil, participaron este martes en un complejo operativo en las escaleras de A Canexa, en pleno centro de la villa, para extraer el cuerpo de una vecina fallecida a primera hora de la mañana.
La mujer, de 68 años, residía con su hijo, de 38, que fue quien avisó a los servicios de emergencia. En el interior de la vivienda se acumulaba una gran cantidad de residuos y enseres, como muebles y colchones, lo que obligó a despejar los accesos para poder trasladar primero el cadáver a la planta baja y, posteriormente, sacarlo del inmueble.
Los equipos de emergencia llegaron al lugar pasadas las 8.00 horas y la intervención no pudo completarse hasta el mediodía. Por precaución, los efectivos accedieron a la vivienda con mascarillas y guantes. Hasta la zona se desplazaron también la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y el concejal de Obras e Servizos, Daniel Costas, que permanecieron en el entorno del inmueble durante toda la mañana. También acudieron familiares de la fallecida.
Los servicios sociales del Concello seguían desde hacía años este caso, especialmente a raíz de los avisos vecinales por la acumulación de residuos. Sin embargo, al no contar con autorización de los propietarios para acceder al interior, no fue posible intervenir antes. El hijo de la fallecida aceptó ser trasladado a un centro hospitalario para ser evaluado por personal sanitario y valorar su estado de salud. El mal estado del interior de la vivienda desaconseja, por ahora, su uso.
Las primeras impresiones apuntan a que la muerte se produjo por causas naturales, al no apreciarse signos de violencia, a la espera del resultado de la autopsia. Los cuerpos policiales no regresaron a su base hasta primeras horas de la tarde. Además, está previsto que en los próximos días la Administración lleve a cabo una nueva actuación para continuar con la limpieza del inmueble.
Lo ocurrido ha vuelto a poner el foco sobre A Canexa, una zona sobre la que vecinos y grupos políticos vienen denunciando problemas de seguridad y deterioro urbano. Esta situación ya quedó reflejada en el reciente pleno extraordinario celebrado por la corporación municipal, centrado de forma monográfica en la inseguridad en Moaña.
Muy cerca de la vivienda en la que falleció la vecina, en las escaleras de A Canexa de Cándida Lago, que conectan la parte alta de Moaña con el centro urbano, los residentes alertan desde hace años de la existencia de un punto de presunta venta de droga en una casa de madera. Los vecinos aseguran que las intervenciones policiales en esa estructura son frecuentes cuando se producen altercados en la zona.
El PP de Moaña situó A Canexa entre los barrios en los que aprecia un mayor incremento de la inseguridad durante el pleno en el que reclamó más presencia policial y de la Guardia Civil. n
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