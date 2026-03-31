Moaña reservará 15 plazas de aparcamiento para médicos de familia y tres para el PAC en Sisalde

El Concello de Moaña y la Policía Local ya han cerrado el plan de ordenación del aparcamiento en el entorno del nuevo centro de salud, cuya apertura sigue sin fecha. La propuesta será remitida a la Xerencia del Área Sanitaria de Vigo para recabar su visto bueno.

Una de las decisiones más destacadas afecta a la distribución de plazas de estacionamiento en la explanada del antiguo cuartel de la Guardia Civil. A medio plazo, este espacio deberá contar con un puente que conecte la dotación sanitaria con el descampado, pero, de momento, en la zona más próxima al curso fluvial se habilitarán hasta 15 plazas para el personal sanitario. El resto de la explanada, con capacidad para unos 120 vehículos más, será el principal espacio recomendado para el aparcamiento de los usuarios del centro de salud.

En la calle Elisa de la Peña González, donde se sitúa la entrada principal de la instalación sanitaria, el reparto previsto contempla 14 plazas de aparcamiento de uso libre, otras dos reservadas para personas con movilidad reducida, que se señalizarán junto al acceso al edificio, y tres más destinadas a los médicos de urgencias del Punto de Atención Continuada (PAC) y a los profesionales que deban desplazarse para realizar asistencias a domicilio. El objetivo es facilitar una salida rápida y reducir al máximo los tiempos de respuesta.

El gobierno local, del BNG y con mayoría absoluta, reserva así plazas específicas para el servicio de urgencias. Por ahora no existe confirmación oficial de que el centro de salud de Sisalde vaya a contar con PAC, un servicio centralizado en Cangas desde finales de marzo de 2020. Su regreso a la villa sigue siendo una de las principales reivindicaciones vecinales, compartida por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña y por el propio ejecutivo local, que mantienen concentraciones cada domingo desde hace 229 semanas.

Este mismo domingo, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), insistió en que acudiría a la vía judicial de forma inmediata si el nuevo centro de salud abriese sin servicio de urgencias. La regidora sostiene que esta prestación figura en el convenio de colaboración firmado a comienzos de 2020 para la cesión de los terrenos a la Xunta, y defiende que debe mantenerse en Moaña hasta la entrada en funcionamiento del futuro Centro Integral de Saúde (CIS) comarcal, previsto en los terrenos de A Rúa, en Cangas, cuya tramitación acumula retrasos.

En cuanto al estacionamiento de la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería, la propuesta sitúa su ubicación cerca de la entrada principal, en el espacio habilitado en la curva de la calle Elisa de la Peña González. Todavía está pendiente la instalación de la conexión necesaria para la carga de sus equipamientos.

Las obras de construcción del nuevo centro de salud ya han finalizado y, desde hace semanas, la Xunta trabaja en el amueblamiento y equipamiento interior del edificio. Aún no se ha fijado una fecha para su puesta en funcionamiento. Solo la construcción supuso una inversión de 8,3 millones de euros y permitirá duplicar el espacio sanitario del que disponen actualmente los vecinos de Moaña.

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Entre otras dotaciones, el centro de Sisalde contará con ocho consultas de medicina, seis de enfermería, una de matrona, una sala de toma de muestras, una sala de técnicas, seis salas polivalentes, dos consultas de pediatría, dos salas de enfermería pediátrica y dos salas polivalentes de pediatría.