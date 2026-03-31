Litoral acepta las alegaciones de Cangas al Catálogo de Bienes

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático decidió aceptar las alegaciones propuestas por el Concello de Cangas en el Catálogo de Bienes de Valor Cultura en el litoral de Galicia. Así, se incluirán las antiguas salazones de Punta Couso, Punta Alada, Menduiña, Xestadelo, Punta Fuxiño y Temperáns, la Capela do Hospital, los farosde Cabo Pequeño, Punta Robaleira y Cabo Home o las «furnas» de Santa Marta. De esta forma, el lista dode 31 bienes en la costa canguesa se vería incrementado hasta 44, al admitir la administración autonómica las alegaciones, entre los que figuran además, el puente de piedra de la playa de Liméns, la laguna de Massó o el obelisco de la playa de Rodeira. A Mayores, la asociación «Mar de Pedra, pide incorporar también el varadero de la factoría de Massó y las antiguas chabolas de gamelas y pertrechos.

La Xunta de Galicia hizo público el listado de bienes en el litoral a finales del mes de octubre del pasado año y dio un mes de plazo para presentar alegaciones, correcciones o sugerencias antes de dar por definitivo el catálogo. En Cangas eran 31 los catalogados, de los que la mitad (15) son susceptibles de cambiar de uso conforme a la nueva herramienta de la Xunta. El catálogo tiene ahora mismo 1.590 elementos que pasan a tener protección, entre los que hay unos 870 edificios, repartidos por los más de 2.500 kilómetros de costa de Galicia. La comarca de O Morrazo aportaba a este inventario un total de 76 bienes: 31 en Cangas, 29 en Bueu y 16 en Moaña. Se tratan de elementos que destacan por su valor patrimonial, cultural y arquitectónico.

El listado primero incluye el conjunto de hórreos y viviendas de Vilariño, la salazón y vivienda de Aldán, Lavapiés, conserveras de Aldán y Curbera, playa de Pinténs, Villa romana de Pipín, Castiñeiras, Punta Couso, petroglifo de Tombo dos Visos, O Preguntoiro, Salinas e Praia e Nerga, As Forcadas, A Villeira, petroglifo de Eirexiña o As Aerias, Castro de Eirexiña, petroglifo de Punta Corbeira, petroglifo d de A Laxe, Conservas de Massó y Balea, la antigua factoría ballenera, la depuradora de mariscos, el mercado municipal, las tres naves de Ojea, la antigua conservera de Arbones en Rodeira, la Praia dos Alemáns y el Castro de Cunchosa.

El inventario abre el camino para la recuperación de algunos de es tos bienes que se encuentran en mal estado o directamente amenazados por la ruina. E estos casos se autoriza un cambio de uso en base a proyectos compatibles y que respeten los valores y características que motivaron su catalogación. La posibilidad de usos nuevos esta recogida en el marco de la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral en Galicia, que entre sus objetivos incluye la puesta en valor del patrimonio cultura existente a pie de mar. Cada uno de esos elementos patrimoniales cuenta con una ficha individual en el Catálogo de Bienes de Valor Cultural no Litoral.

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A pesar de que la comunicación de la subdirectora xeral do Litoral de Galicia, Teresa Bernal Cortego, asegura que «a súa achega foi estimada», también hace referencia que ha que recordar el carácter abierto del Catálogo de Bienes Culturales de Galicia de acuerdo con la disposición adicional 2ª 4 de la Ley 5/2016, de 4 de maio, del patrimonio Cultural de Galicia. «Insto deberá ser igualmente considerado para o Catálogo do Litoral de cara a inclusión de novos bens susceptibles de protección patrimonial, tanto para que eles bes detectados durante a elaboración de catálogo o no seu periodo de información pública, así para outros que se identifiquen con posterioridade».