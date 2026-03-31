El concello pone en marcha obras en el rural por un valor de 1,1 millones

El Concello de Bueu ha estimado en 1,1 millones de euros la inversión que actualmente tiene en marcha en el rural, con obras que o bien ya están en ejecución o bien están afrontando los últimos trámites administrativos antes de proceder a su licitación. La cifra se corresponde con una docena de proyectos en las parroquias de Cela y Beluso y que fundamentalmente contemplan trabajos de pavimentación, saneamiento y abastecimiento o bien mejoras en bienes patrimoniales e instalaciones deportivas.

Cela tiene tres iniciativas por un valor global de casi 300.000 euros después de que el pasado viernes la mesa de contratación adjudicase por 167.506 euros a la empresa Catorvi el proyecto de ampliación de la red de abastecimiento y saneamiento entre A Torre y Castrelo. Esto supone una rebaja de 19.672 euros sobre la subvención del Plan +Provincia, en una iniciativa que permitirá actuar en los caminos de Forniño da Torre, Xoalde y en la carretera de Sar, en Pousada.

Se une, de este modo, a la instalación de una red de abastecimiento entre Castrelo y Fonte Alta (que ejecutará Construcciones Vale por 77.786 euros, 16.534 menos que el precio base de licitación) y a la pavimentación de los tramos afectados (caminos de Castrelo, Camiño Vello de Castrelo a Fonte Alta y de Lañeira a Fonte Alta), que correrá a cargo de Caldevergazo con una ayuda de Agader de 44.800 euros completada con 9.408 de aportación municipal.

En Beluso hay dos obras en marcha. La de mayor cuantía es la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento en Area de Bon, con una inversión de 349.423 euros, rebajando en 104.727 el precio base de licitación, fijado inicialmente en 454.150 euros. La asume Construcciones Vale, que es también la responsable de la pavimentación del Camiño da Torre, en el lugar de A Roza. El coste de la misma es de 51.139 euros (con una rebaja de 10.112). En total suponen más de 400.000 euros para la parroquia. Además, en la zona de Outeiro hay también una pavimentación con un coste de 51.659 euros y un ahorro inicial de 4.346 euros.

Las pistas de O Xistro y el campo de As Laxes, en la recámara

Al hilo de esto, el concejal de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal, responde a las críticas de la portavoz del PP, Elena Estévez, por el retraso de las actuaciones en Area de Bon y señala que los trabajos «avanzan después de sufrir las inclemencias de un lluvioso invierno con 66 días de abundantes precipitaciones», lo que dificulta aún más unas operaciones ya de por sí complejas. El edil añade que Estévez no desconoce las razones de esta situación «ya que tuvo acceso a los informes técnicos de la dirección facultativa explicando los motivos de los retrasos», y espera que esa «falta de rigor en la interpretación» se deba «por falta de atención y no por su capacidad».

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A las actuaciones que ya se están ejecutando, señala Leal, se unen una serie de obras que cuentan con subvenciones aprobadas pero que están pendientes de salir a licitación. Se trata de la mejora de abastecimiento, pluviales y pavimentación de un camino en Vilar (28.790 euros), la reurbanización de un camino entre Loureiro y Castiñáns (141.524 euros), dos muros en el lugar de A Graña (106.587 euros) y la rehabilitación del lavadero de Trasouto (24.407 euros). Algo menos avanzadas en la tramitación están la mejora de la iluminación en el campo de As Laxes, donde se invertirán 53.616 euros, y la prevista en las pistas de O Xistro, con un presupuesto de 66.123 euros. En total, subraya el edil buenense, «421.049 euros que se licitarán en los próximos meses», en una tarea en la espera seguir contando «con el excelente trabajo que están realizando los habilitados, así como el archivero municipal [presente en las mesas de contratación]».