Cangas acomete una actuación urgente en la piscina antes de la gran obra

La caída de planchas del falso techo en los vestuarios femeninos de la piscina municipal A Balea de Cangas, este pasado sábado, ha obligado al Concello a actuar de urgencia antes de acometer la gran obra de modernización, remodelación y mejora de estas instalaciones, que sacó a licitación por 243.706 euros (con IVA).

La obra ha sido adjudicada a la empresa de Gondomar Braio Multiservicios, aunque por el momento es una propuesta provisional a la espera de que presente la documentación y se formalice el contrato. La concejala de Facenda, Xiana Abal, confía, si todo marcha bien, en que las obras puedan comenzar a finales de abril o principios de mayo . La empresa ofertó un plazo de ejecución de 68 días naturales sobre los 4 meses de l anuncio.

Mientras tanto, el Concello acometerá una actuación urgente con la reposición provisional de planchas en el techo, tal y como señala la alcaldesa, Araceli Gestido, que este lunes visitó los desperfectos, aunque afortunadamente no hubo daños personales. El desprendimiento se produjo a primera hora de la mañana del sábado, en el intervalo entre 09.00 y 10.30 horas, según el testimonio de una usuaria.

La alcaldesa (dcha.) inspecciona el falso techo que se vino abajo. / Santos Álvarez

En la mañana de ayer también acudió el técnico de mantenimiento, que retiró alguna plancha más para evitar su desprendimiento. Lo que se hará será sustituir las planchas mientras no se acomete la obra grande, señala la regidora.

El proyecto de remodelación, que financia el Concello con el Plan Extra de Infraestructuras Deportivas, contempla precisamente actuar en el falso techo. El proyecto elaborado por el arquitecto Francisco A. Valle Rubín fija hasta 16 actuaciones en este edificio, que fue diseño del arquitecto Alfonso Penela y que figura en el documento como un «edificio de gran calidad arquitectónica», pero con elementos como maderas que han sufrido un rápido deterioro. Lo atribuye al estar «expuestos de manera permanente a la humedad como corresponde a locales húmedos como vestuarios con duchas colectivas y piscinas de agua caliente en un entorno de humedades en terrenos inmediatos».

No se modificarán las condiciones urbanísticas del inmueble, con exterior en forma de ballena. La mejora afectará a los lucernarios con sustitución de vidrios deteriorados y se extenderá la dotación de lámina solar de protección para evitar la molestia de la radiación solar, a los de los vestuarios. En cuanto a los desprendimientos del falso techo que se producen por la oxidación de las fijaciones,se fijarán mediante clavos inoxidables y también se actuará en el cortavientos de acceso,en donde también hubo desprendimiento del techo y las puertas abren con dificultad.

Planchas del falso techo que cayeron el sábado en el vestuario femenino. / FdV

Se colocará un cortavientos más amplio hasta las escaleras para dar comodidad en días de lluvia. Para evitar las humedades por la colocación de los vidrios «a hueso», se procederá a un trasdosado (revestimiento) interior que cree una cámara ventilada.También se sustituirá el falso de techo en la entrada a la sala de squash por otro de madera tipo Grid y se renovarán las taquillas con otro material, limitando su altura a 1,80 m. Igualmente se renovarán los aseos y se mejorará la sala de squash con acuchillado de pavimento y barniz, colocación de un espejo en toda la longitud de la pared y dos ventanas enfrentadas para la ventilación cruzada.

En la piscina se atajarán las dilataciones en el banco de piezas vitrificadas, se sujetarán las escaleras, se colocará una plataforma de goma para mejorar la funcionalidad de la zona de ejercicio con pesas, se renovarán los tapizados de las máquinas, se colocará un lavabo en la sala de masaje y además de reparar el saneamiento, se reparará la caldera, se mejorará el acceso exterior a la zona verde, se revisarán las puertas y se cambiará la iluminación con un sistema de control lumínico.

Vidrios del lucernario de la piscina. / FdV

Críticas del PP

Por otra parte, el PP de Cangas califica de «negligencia temeraria y crónica de un desastre anunciado» este colapso de parte del falso techo de la piscina. Recuerda que ya había llevado a pleno la situación de la piscina, que atribuyen al abandono por el gobierno local y al nulo mantenimiento, y que el derrumbe es la metáfora perfecta de un modelo de gestión ruinoso: «Estamos ante un negocio redondo para la empresa concesionaria, que cobra 30.000 euros al mes y no asume ningún coste de mantenimiento. De qué sirve hacer parches si después nadie mantiene el edificio adecuadamente».

El grupo popular, que lidera Dolores Hermelo, critica la «inmensa hipocresía» del BNG. Recuerda que la excusa del tripartito para no sacar a concurso la piscina es que querían «municipalizarla». Pero añaden que se trata de una promesa vacía que lo único que provocó es que la empresa lleve lustros operando de forma irregular, sin contrato en vigor y acumulando reparos de legalidad por parte de la Intervención municipal, «que el gobierno ignora sistemáticamente».