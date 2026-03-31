Sociedad
Bueu acoge el día 11 una andaina solidaria con el párkinson
Redacción
El Concello de Bueu y la Asociación de Párkinson de la Provincia de Pontevedra, en colaboración con la facultad de Fisioterapia de la UVigo, organizan el 11 de abril la primera Andaina Solidaria con el Párkinson. La cita fue presentada ayer en un acto al que asistieron el alcalde buenense, Félix Juncal, los ediles Carmen García y Xosé Leal, así como la presidenta del colectivo, Begoña Cerqueiro, junto a Jacobo Sineiro y Kaly Fernández, integrantes del mismo.
La ruta partirá a las 10.30 horas desde la casa consistorial para completar un recorrido de tres kilómetros por la senda del Río Bispo y regresar al punto de partida. Allí se leerá un manifiesto con motivo del Día Mundial del Párkinson.
La inscripción debe hacerse a través de la web www.parkinsonpontevedra.org a un coste de 10 euros, indicando nombre y apellidos, teléfono y talla de camiseta. El pago se hace por Bizum al 13312 con aviso por whatsapp al 647421254.
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