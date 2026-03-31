La alcaldesa de Cangas recordó a los trabajadores que deben cumplir con el horario
Gestido lo hizo a través de una circular interna y ha creado malestar entre la plantilla
La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, recordó a todos y cada uno de los trabajadores del Concello de Cangas que debían cumplir el horario establecido. Lo hizo a través de una circular interna que llegó a los empleados. Fue una decisión adoptada hace ya un tiempo, pero que había permanecido en secreto para la opinión pública. No se quería hacer ningún escarnio, ni poner a nadie en el objetivo. Simplemente pretendía ser un recordatorio, porque en muchas ocasiones el olvido del horario se hacía notable.
Miembros del comité de empresa se sintieron molestos con la medida adoptada por la alcaldesa, porque consideraban que ponía a los trabajadores del Concello de Cangas en el disparadero, ya que además la inmensa mayoría cumplía con los horarios establecidos. Hubo momentos del cierta tirantez entre la alcaldesa y los trabajadores, que parece que ya pasaron. Las relaciones se normalizaron y no parece verse un enfrentamiento grande entre las partes.
Los trabajadores consideran que no hacía falta que la medida se adoptara de forma tan contundente, porque no deja de serlo que se comunique a todos los trabajadores que es su obligación cumplir con el horario estipulado. La regidora local quitaba, ayer, importancia a lo sucedido, como si fuera agua pasada.
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