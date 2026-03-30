Parque Nacional Illas Atlánticas
La Xunta abre los puestos de primeros auxilios en Ons y Cíes durante la Semana Santa
Los sanitarios realizaron un total de 348 atenciones en el archipiélago buenense y 120 evacuaciones, 12 de ellas graves, entre ambas islas
La Xunta de Galicia ha activado el fin de semana la asistencia sanitaria en los archipiélagos de Ons y Cíes, dentro del Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia. Los puestos de socorro estarán en funcionamiento durante los diez días de la Semana Santa y del 15 de mayo al 30 de septiembre, coincidiendo con los periodos de mayor afluencia a las islas.
El equipo médico estará integrado por cuatro diplomados o graduados en Enfermería, además de un coordinador de equipos que será el responsable de organizar los turnos y de dar respuesta a las incidencias que se puedan producir. Todos ellos, apuntan desde el Parque Nacional, cuentan con formación en soporte vital básico así como con una amplia experiencia en evacuaciones. En los periodos de mayor actividad este personal estará presencialmente ocho horas en los puntos de atención de primeros auxilios de Ons y Cíes, con la posibilidad de desplazarse a cualquier lugar de las islas en caso de que sea necesario, acompañado por los trabajadores del Parque Nacional o bien de otros servicios de emergencias.
Cada puesto dispone, además, del material necesario para una atención inmediata, con elementos como un desfibrilador externo semiautomático, un botiquín completo de primeros auxilios, collarines de adulto y pediátrico, férulas, camillas y tablas de RCP, entre otros recursos.
La atención sanitaria en los archipiélagos fue adjudicada el mes de marzo del año pasado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para los ejercicios 2025 y 2026, con una opción de prórroga de otros dos años más (2027 y 2028). De hacerse efectiva el valor estimado del contrato alcanzaría los 381.221 euros.
Durante 2025 los servicios sanitarios realizaron un total de 348 atenciones en la Illa de Ons y 870 en Cíes. A esto hay que sumar las 12 evacuaciones graves que se produjeron en ambos archipiélagos y las 108 que revistieron menor gravedad.
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