La Uvigo y Bueu proyectan un plan de movilidad sostenible a las playas

La Universidad de Vigo y el Concello de Bueu trabajan en la elaboración de un plan de movilidad sostenible que permita conectar el casco urbano con las playas y otras zonas de interés. La iniciativa se enmarca dentro un programa conjunto de la universidad viguesa con otras europeas para desarrollar proyectos de movilidad en zonas turísticas, y en el que también está adscrito el concello buenense (junto al de O Grove) como colaborador del mismo.

El plan se encuentra aún en una fase inicial, con los primeros contactos que han servido para plantear las diferentes problemáticas del municipio en materia de movilidad y establecer una serie de propuestas como objeto del estudio que se acometerá. En la última reunión, celebrada recientemente, se estableció un ranking para ver qué iniciativas son más abordables y ha acabado decidiéndose apostar por un plan que mejore la accesibilidad principalmente con los arenales buenenses –pero también con otros lugares que despierten un interés turístico– desde el punto de vista de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

Serán ahora los técnicos de la Universidad de Vigo quienes, con toda la información recabada, elaboren una estrategia que presentarán en las próximas semanas al concello para su valoración, si bien ya se han esbozado algunas ideas generales, como la utilización de bicicletas eléctricas para asumir esos desplazamientos cortos. «Tener un microbús que conectase el centro con las playas sería lo ideal, pero estamos en otro punto, que podría denominarse micromovilidad», apuntan desde el consistorio buenense.

Reserva de espacios de estacionamiento

La intención es establecer una red de comunicación sostenible dentro del municipio, que reduzca el uso de los coches y, por tanto, las congestiones que se producen en los meses de verano en los accesos a las playas. Así, más allá de la conexión central entre el casco urbano y los arenales, se pretende conectar también el área de autocaravanas para que los propietarios de estos vehículos puedan estacionarlos durante su estancia en Bueu y moverse con facilidad por otros medios por el resto del municipio.

Noticias relacionadas

La apuesta por las bicicletas eléctricas obligará a adoptar medidas complementarias, como la reserva de espacios de estacionamiento para poder dejar los vehículos y optar por las dos ruedas. En este sentido la idea es buscar zonas en la parroquia de Beluso que puedan incrementar el número de plazas disponibles y liberar los accesos a arenales como Tuia, Mourisca, Area de Bon, Lagos o Ancoradouro.