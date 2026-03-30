Sanidad
La unidad de donación de sangre, el miércoles en Cangas
Cangas
La Axencia de Doación de Órganos e Sangue (ADOS) insta a la ciudadanía a donar sangre en los días previos a estos festivos de Semana Santa. Para facilitar la donación, la Axencia desplazará sus unidades móviles hasta 33 localidades, entre ellas Cangas, en donde estará el miércoles.
La unidad móvil estará durante todo el día, junto a la casa consistorial, en horario de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00.
También se puede donar en los locales de atención permanente de las siete grandes ciudades gallegas.
ADOS explica que las fechas festivas pueden mermar la participación de donantes, por eso que hace un llamamiento para conseguir unas 400 entregas de sangre diarias que se requieren para abastecer a los hospitales.
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