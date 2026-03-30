Sanidad
Santos: "Si Sisalde abre sin urgencias, la demanda contra el Sergas será automática"
La alcaldesa de Moaña presidió una nueva concentración, con la que se cumplen 229 semanas consecutivas de movilizaciones, para reclamar el PAC
La alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade de Moaña, Leticia Santos, volvió a confirmar ayer, en la concentración ante la Casa do Mar que supuso la 229 semana consecutiva de movilizaciones vecinales para reclamar el regreso de las urgencias, que si el nuevo centro de salud de Sisalde abre sin PAC, el Concello demandará de forma «automática» al Sergas para exigir legalmente el cumplimiento de que abra con urgencias, como refleja el conveno firmado en 2020 con la consellería, para la construcción del nuevo edificio sanitario.
Leticia Santos volvió a reprochar el silencio de la consellería sobre la fecha de apertura del nuevo centro y si llevará urgencias, que se había reiterado la entrevista con el gerente del Sergas y leyó la carta que el viernes remitió a la ministra de Sanidad, Mónica García, pidiendo su mediación y denunciando la situación de Moaña, cuando se cumplen seis años del traslado de su PAC a Cangas.
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