El PP dice que puede probar la pérdida de subvenciones del gobierno

La jefa de filas del grupo municipal del Partido Popular en Cangas, Dolores Hermelo, afirma, con respecto a la polémica sobre a la subvenciones perdidas por el Concello, que todas a las que hace referencia son para el Ayuntamiento de Cangas, que no hablan de subvenciones para municipios de menos de 20.000 habitantes. «Cuando vemos que no se pide ninguna, pues lo decimos».

Habla de un trabajo previo y que es una decisión política, que el funcionario solo se ocupara de tramitar. Hay que recordar que el BNG sostiene que estas críticas sobre la pérdida de subvenciones son un bulo y un acoso político. Dolores Hermelo afirma que puede demostrar lo que dice e invita al gobierno local a que haga lo mismo. «Que no se inventen historias paralelas. Que lean bien las bases. Nosotros sabemos perfectamente cuantos habitantes tiene Cangas», manifiesta la portavoz del grupo municipal del PP, Dolores Hermelo.

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Asegura que su crítica es razonable y que pone de manifiesto lo que el gobierno local no hace, sin involucrar de ninguna manera a funcionarios del Concello de Cangas.