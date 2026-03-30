Detienen al varón de la "pareja okupa" de Moaña por un presunto caso de violencia de género

La Guardia Civil ha detenido la mañana de este lunes al varón de la conocida como "pareja okupa" de Moaña por un presunto delito de violencia de género, por el que pasará a disposición judicial presumiblemente en los próximos días. La Policía Local acompañó a la mujer de la pareja a la Casa do Mar de la villa en donde fue examinada.

En principio eI Instituto Armado tramitó la denuncia de oficio, a la espera de si la pareja decide denunciar o no. Ambos habían sido detenidos hace dos semanas tras entrar en una nueva vivienda que estaba habitada, en Meira, y quedaron en libertad con cargos tras aceptar cuatro meses de prisión. Su caso se hizo conocido por el mes y edio que okuparon una casa del barrio de O Real, que dejaron destrozada. Fueron ayudados en estas semanas por la parroquia de Meira y Cáritas Meira y también pasaron una noche en un albergue de Vigo.