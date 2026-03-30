O Rompeolas
Con olivos, gaitas y tambor
En la procesión del Domingo de Ramos en la parroquia de Moaña, aunque sin Borriquilla, no sabemos por qué, no faltó la música de las gaitas y el tambor a cargo de Lume de Karoso. Ahí los vemos después de darlo todo en una procesión a la que acompañaron a los vecinos que dieron vida a los 12 apóstoles.
Las múltiples tareas del párroco de Moaña
Tiene fama de poder con todo, con todas las procesiones de Semana Santa que tiene encomendadas en sus parroquias del Carmen en Moaña y de Tirán; también con todos los gastos de mantenimiento e inversiones en campanarios y ahora está entregado a buscar hogar a la pareja «okupa»que puso patas arriba a Moaña. No le falta razón en que esta pareja necesita hogar y que hay que buscarlo hasta en los hostales. Es su labor cristiana.
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