María González: «Es falso que intente liderar Esquerda Unida en Cangas»

María González, viuda del recordado alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, se ve obligada a aclarar ciertos malos entendidos acerca de su papel en Esquerda Unida de Cangas, después de que saliera su nombre en la información en la que el coordinador nacional de Esquerda Unida, Lino Costas, reprochara a la edil de EU, Aurora Prieto, que actuara por su cuenta y hubiese dicho que EU no se presentaría a las municipales de 2027.

María González afirma que, efectivamente, es militante de EU en O Morrazo, dato que es conocido por muchas personas, que reserva para los órganos internos de su partido cualquier opinión sobre la estrategia a desarrollar, aclarando que lleva varios años apartada de la vida política de su organización en Cangas. Comenta que es radicalmente falso las informaciones que sostienen que se vislumbra un nuevo intento por su parte de liderar EU en Cangas, «polo que pido que se respete a miña decisión de permanecer no anonimato», recalca María González.

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María González fue coordinadora del partido en O Morrazo y en su momento dimitió como tal para volcarse en su vida privada, alejada de los focos de la política y pendiente, sobre todo, de organizar la Fundación en honor a su marido, el alcalde, Xosé Manuel Pazos.