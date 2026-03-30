La Guardia Civil decomisa 57 kilos de pulpo ilegal en Bueu

La Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de la Guardia Civil de Marín decomisó un total de 57 kilos de pulpo ilegal en Bueu, en una operación contra la pesca y comercialización irregular de este cefalópodo que tuvo lugar en el puerto deportivo de Beluso. La investigación se inició tras varios seguimientos realizados durante dos jornadas consecutivas, los días 25 y 26 del presente mes, en los que los agentes observaron el comportamiento de un pescador recreativo. Según las pesquisas, el hombre salía a faenar a bordo de su embarcación y, tras regresar a puerto, trasladaba las capturas a su vehículo particular. Posteriormente, se dirigía a una caseta del propio puerto, donde presuntamente entregaba el producto capturado. Este modus operandi se repitió de forma idéntica en ambas jornadas, lo que levantó las sospechas de los agentes.

Ante estos indicios, la Guardia Civil llevó a cabo una inspección en la caseta señalada y, en el interior, los agentes encontraron un total de 57 kilos de pulpo, de los cuales 10 kilos eran frescos —supuestamente aportados por el pescador investigado— y otros 47 kilos se hallaban congelados. El responsable de la instalación, un profesional del sector pesquero identificado por la fuerza actuante, no pudo acreditar la procedencia del producto almacenado, especialmente del pulpo congelado. Además, las comprobaciones realizadas sobre las capturas recientes revelaron que los ejemplares no alcanzaban la talla mínima legal y que la cantidad capturada excedía ampliamente los límites permitidos en la pesca recreativa. Estas prácticas están expresamente prohibidas por la normativa vigente en Galicia.

Noticias relacionadas

Como resultado de la actuación, los agentes procedieron al decomiso de toda la mercancía, que posteriormente fue entregada a una entidad benéfica de Marín. Se han tramitado varias denuncias por presuntas infracciones graves de la Ley de Pesca de Galicia, tanto por la captura ilegal como por la posible comercialización de producto procedente de la pesca recreativa. Los hechos podrían derivar en sanciones administrativas significativas para los implicados, en un caso que pone el foco sobre el control de la actividad pesquera y la trazabilidad de los productos del mar en los puertos gallegos.