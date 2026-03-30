Chapela abandona la presidencia de A Morada y regresa Pablo Portela

El expresidente de la Asociación de vecinos A Morada de Meiro, en Bueu, Pablo Portela, vuelve a la presidencia tras la marcha de Daniel Chapela que deja el cargo por su condición de concejal ante la proximidad de las elecciones municipales de 2027 y por sus tareas empresariales.

Portela regresa tras lo que denominó un «ano sabático» y con la intención de seguircon asuntos clave como la obra de la carretera provincial de Meiro, que debería estar iniciada este año, la accesibilidad de la Casa da Aldea o mejora de caminos. No habrá cambios en el posicionamiento respecto al cobro por el uso del atrio, señala Chapela. La nueva directiva, aprobada en asamblea, está integrada por María Otero como secretaria; Áurea Portela, tesorera y como vocales: Rosana Moldes, Montse Molanes, Josefa Juncal, Manel Currás, Carmen Santos, Cristina Sampedro y Olga Portela.