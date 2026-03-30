Cae parte del falso techo de la piscina cuando había usuarios en el interior

El deterioro de la piscina municipal de A Balea, de Cangas, aumenta, hasta el punto de volverse peligroso. El sábado por la mañana se vivieron momentos de tensión ante la caída del falso techo de los vestuarios femeninos, donde ya se habían centrado muchas críticas por parte de los usuarios. Comenta la usuaria Mónica Lemos que entró en la piscina las 09:00 y al regresar de nadar se encontró con la situación, con parte de falso techo en el suelo y con trabajadores de la empresa tirando otra parte que amenazaba con caer para evitar riesgos. Lamenta la situación tan precaria en la que está la piscina municipal y recuerda que en el mes de noviembre se dirigió a todos los partidos políticos de Cangas para que trabajaran juntos para encontrar una solución. Piensa que el falso techo cae como consecuencia de las innumerables goteras que hay en el tejado y que hay muchas más en las instalaciones.

El falso techo en el suelo del vestuario femenino. | / FDV

Mientras tanto, el Concello de Cangas está a la espera de que la empresa que ganó el concurso para la modernización, remodelación y mejora de la piscina de Cangas, Braio Multiservicios, presente la documentación que le fue requerida. La mesa de contratación adjudicó provisionalmente a esta empresa las obras en la reunión del 16 de marzo, por 182.000 euros. Se incluyen dentro del II Plan del Infraestructuras Deportivas y la Diputación de Pontevedra aceptó la prórroga solicitada, donde dice que las obras deben estar finalizadas antes del 31 de octubre.

La empresa que tiene la «concesión» de la piscina comunicó ayer a la alcaldesa , Araceli Gestido (BNG), que los trabajadores de la piscina fueron a retirar lo que pudiese ser peligroso para los usuarios y el personal de mantenimiento fue avisado para que revisara lo que quedó y no suponga un peligro para los usuarios. «Está todo retirado. Todo lo que podía caer. Y dejaron el vestuario limpio para que los niños que están en ese horario e iban a usar el vestuario no corrieran peligro con las astillas que había en el suelo. Las planchas quedaron retiradas del vestuario, se barrió y se fregó para que no hubiese accidentes».

Araceli Gestido manifiesta que se activaron de manera inmediata los protocolos de revisión y seguridad. En este sentido, hoy, antes de la apertura al público de la instalación, personal de mantenimiento llevará a cabo una inspección completa del estado de los falsos techos. «Durante dicha actuación se procederá al refuerzo de aquellas zonas que lo requieran y, en el caso de detectarse elementos deteriorados, se retirarán de manera preventiva hasta su posterior sustitución, con el objetivo prioritario de evitar cualquier riesgo para las personas usuarias».

Además, la alcaldesa comunica que una vez finalizado el periodo de Semana Santa se procederá a la reparación de la máquina deshumidificadora de la instalación, lo que permitirá solucionar de manera definitiva los problemas de humedad que contribuyeron a provocar la incidencia de la mañana del sábado. También asegura la regidora local que la empresa reitera su compromiso con la seguridad, el mantenimiento adecuado de las instalaciones y la calidad del servicio ofrecido a todas las personas usuarias.

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Los usuarios llevan padeciendo años los problemas de la piscina municipal de A Balea, que para las arcas municipales supone un saco sin fondo. Todas las inversiones que se realizan son pocas y se habla de un millón de euros para recuperar la normalidad en la piscina municipal de Cangas.