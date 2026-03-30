Primer fuego del año en O Morrazo
Dos avionetas de carga en tierra, movilizadas por un incendio en Cangas
El fuego se declaró en una zona arbolada en la cumbre de A Madalena en la parroquia de Darbo
Un incendio forestal declarado cerca de las 20.00 horas de este lunes en la parroquia de Darbo, en Cangas, obligó a movilizar desde Medio Rural a medios aéreos con dos avionetas de carga en tierra y un helicóptero junto a medios terrestres, incluyendo un agente, cinco brigadas y tres motobombas.
Hasta la zona también se desplazaron el Servicio Municipal de Emerxencias de Cangas y voluntarios de Protección Civil, que colaboran en la extinción, además de una patrulla de la Policía Local y de la Guardia Civil.
El fuego se declaró en la zona de A Madalena. Desde la consellería confirman que quedó controlado a las 20.43 horas y la estimación es que ardió media hectárea de arbolado.
Se trata del primer incendio forestal de la temporada en la comarca y se sospecha que fue intencionado ya que se declaró en la cumbre. No hubo peligro para casas.
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