Dos avionetas de carga en tierra, movilizadas por un incendio en Cangas

Un incendio forestal declarado cerca de las 20.00 horas de este lunes en la parroquia de Darbo, en Cangas, obligó a movilizar desde Medio Rural a medios aéreos con dos avionetas de carga en tierra y un helicóptero junto a medios terrestres, incluyendo un agente, cinco brigadas y tres motobombas.

Hasta la zona también se desplazaron el Servicio Municipal de Emerxencias de Cangas y voluntarios de Protección Civil, que colaboran en la extinción, además de una patrulla de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Julio Santos Álvarez

El fuego se declaró en la zona de A Madalena. Desde la consellería confirman que quedó controlado a las 20.43 horas y la estimación es que ardió media hectárea de arbolado.

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Se trata del primer incendio forestal de la temporada en la comarca y se sospecha que fue intencionado ya que se declaró en la cumbre. No hubo peligro para casas.