Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa ReconquistaMuere un surfista en OiaCrisis cervezera en Galicia«Regalos» Mundial 2030 a VigoCambio de hora
instagramlinkedin

O Rompeolas

Sale uno y aparece un ciento

Cangas vivió el folclore en sus calles. Organizado por el Grupo de Danza Pais de San Roque, las plazas de Cangas se llenaron ayer de folclore con el XIII Festival «Folclore na rúa». Abelladeira llegaron desde Ponferrada; los integrantes de San Telmo desde Tui y los de Son de Nós desde la vecina Moaña. Todos juntos dieron muestra del mejor folclore.

Cangas vivió el folclore en sus calles. Organizado por el Grupo de Danza Pais de San Roque, las plazas de Cangas se llenaron ayer de folclore con el XIII Festival «Folclore na rúa». Abelladeira llegaron desde Ponferrada; los integrantes de San Telmo desde Tui y los de Son de Nós desde la vecina Moaña. Todos juntos dieron muestra del mejor folclore.

Javier Manchado

Es decir que se presentan a candidatos a alcaldes o alcaldesas y salen cien que también quieren. Que, al final, ni lo intentan, siquiera, pero es darse el gusto de armar jaleo. Y ocurre en todos los partidos, los de derechas y los de izquierdas. De inmediato empiezan a pedir asambleas que ellos nunca convocaron o a las que hace años que no acuden. Y aparecen, también, los que sacan la frase «¿qué hay de lo mío?». Porque resulta que sí había algo, que habían hablado de algunas cuestiones que parece que no se cumplieron. Y todo esto con el vestido de cofrades. Después, a la hora de la verdad, para conformar una lista hay que tirar de parientes, porque nadie quiere ir. Y así dejamos la política en manos de quien no debería estar.

Cinco militantes, seis facciones y un disidente

En la izquierda más alejada del PSOE siempre sucedió lo mismo. Un partido con cinco o seis militantes, resulta que tiene seis facciones y algún disidente. La película «La vida de Brian» se queda corta para explicar lo que ocurre en este espacio político.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents