Sale uno y aparece un ciento

Es decir que se presentan a candidatos a alcaldes o alcaldesas y salen cien que también quieren. Que, al final, ni lo intentan, siquiera, pero es darse el gusto de armar jaleo. Y ocurre en todos los partidos, los de derechas y los de izquierdas. De inmediato empiezan a pedir asambleas que ellos nunca convocaron o a las que hace años que no acuden. Y aparecen, también, los que sacan la frase «¿qué hay de lo mío?». Porque resulta que sí había algo, que habían hablado de algunas cuestiones que parece que no se cumplieron. Y todo esto con el vestido de cofrades. Después, a la hora de la verdad, para conformar una lista hay que tirar de parientes, porque nadie quiere ir. Y así dejamos la política en manos de quien no debería estar.

Cinco militantes, seis facciones y un disidente

En la izquierda más alejada del PSOE siempre sucedió lo mismo. Un partido con cinco o seis militantes, resulta que tiene seis facciones y algún disidente. La película «La vida de Brian» se queda corta para explicar lo que ocurre en este espacio político.