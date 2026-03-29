Piden respetar al menos 15 accesos en la senda de Broullón

A falta de tres días para que concluya el período de exposición pública del proyecto de la nueva senda peatonal de Broullón, en la PO-313 en Moaña, que financia la Consellería de Infraestructuras, el Concello ya ha concluido las alegaciones en las que, además de pedir que se prolongue la senda proyectada, de 2,8 kilómetros, hasta el mirador da Fraga (unos 300 metros más), se pide que se respeten al menos 15 accesos de vehículos y peatonales en parcelas afectadas, y, entre otras cuestiones, acometer actuaciones en la red de abastecimiento.

El Concello aporta un informe de la concesionaria del agua Aqualia que confirma que en la senda hay dos instalaciones de abastecimiento: una tubería de distribución, en fundición, de reciente instalación; y otra más crítica, de captación de agua al depósito de Abelendo, que desempeña una función esencial como único aporte de agua a este depósito y que consideran que la obra puede comprometer su correcto funcionamiento, por lo que se propone su renovación, incluyendo una modificación del trazado.

La concesionaria Aqualia también plantea que existen actuaciones proyectadas de ampliación de la red municipal de abastecimiento que deberían considerarse durante la ejecución de la obra para aprovechar las sinergias y optimizar recursos, como son las previstas para dar el servicio a viviendas en Paradela Alta, Broullón, Bouza Figueia y Sabaceda. En el informe de Aqualia también se hace constar que en la parte baja de la senda proyectada, se detecta un importante caudal de aguas pluviales en la red de saneamiento, lo cual incumple la normativa, por lo que es «imprescindible» que el proyecto contemple la instalación de una red separativa, incorporando una específica para la recogida de pluviales.

El Concello también incluye en las alegaciones, que se otorgue más seguridad a las paradas de autobús con pasos de peatones y se incorporen medidas físicas de calmado de tráfico que contribuyan a la reducción de velocidad. Considera igualmente necesario mejorar el acceso del vial de A Tioura; además de la recogida de aguas pluviales que constan avaladas por el informe de Aqualia.

Las alegaciones desglosan observaciones en 18 de las parcelas afectadas en la zona Paradela Alta-Broullón. En la 1 para respetar la rampa de acceso existente y el ángulo de giro para entrada y salida de vehículos; en la 2 respetar el acceso peatonal y de vehículos, lo mismo que en la 3, en donde hay un patio interior con una piedra que, de ser picada, podría afectar a la estructura de la vivienda. En la nº 6 piden garantizar los accesos; en la 7 habilitar uno peatonal; en la 9 contener las tierras de la parcela y desplazar un poste de telefonía en mal estado; en las parcelas 13, 22, 25 y 30 respectar el paso de vehículos; en la 14 tener en cuenta un garaje subterráneo con acceso para vehículos; en la 18 se pide habilitar un paso adaptado; en la 20 se hace constar que el muro de contención es de hormigón armado y se pide una isla de contenedores en la parcela 23. En el tramo de Bouza-Figueira a Porta do Cego, se pide garantizar en la parcela 32 la maniobrabilidad para la entrada de vehículos, así como el acceso por el Camiño do Tombo; tener en cuenta que en las parcelas 23 33 y 34 hay mangueras de traídas privadas; respetar el acceso de vehículos existente en las parcelas 34, 35, 36, 37, 42 y 63 y un acceso peatonal mediante escaleras en la 38, como que hay muro de contención de hormigón en la 40, un garaje enterrado en la 42 y que son necesarios muros de contención en la 46 y 57.

Noticias relacionadas

Así mismo se pide mejorar el acceso al camino de Sabaceda permitiendo el doble sentido de entrada y vehículos de mayores dimensiones como ambulancias o furgonetas de reparto.