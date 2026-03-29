Infraestructuras
Moaña, a la espera de los informes para licitar la mejora del cementerio
El proyecto incluye áreas de relajación con piezas de hormigón como piedras erosionadas
La Diputación aprobó en su última sesión la aportación de 900.000 euros de su II Plan Extra para la obra de mejora del cementerio municipal de Trigás, solicitada por el Concello que asuma la cantidad restante hasta 1,2 millones, bien con fondos propios o gestionando más subvenciones, asegura la alcaldesa. Leticia Santos señala que están a la espera de los preceptivos informes sectoriales de Patrimonio, Augas de Galicia y de Infraestructuras de la Diputación para poder licitar la obra que se ejecutará, según consta en el proyecto, sin afectar al servicio funerario.
El proyecto ha sido redactado por el estudio A3 Proyectos, de los arquitectos Rubén Campos, Juan Álvarez y Noé Gallego, para mejorar este camposanto que data de 1942 aunque fue sometido a varias ampliaciones. Se actuará en los caminos internos, cuyo firme de zahorra será sustituido por hormigón desactivado; se crearán nuevas zonas de tránsito y áreas de relajación con un sistema modular de asientos de hormigón de alto rendimiento decapado e hidrófugo, con múltiples formas, y otros de color beige, de distinto tamaño y forma, que evocan las piedras erosionadas por el agua. Serán mejoradas las dos entradas elevando los dinteles y en la principal sur se colocarán las letras corporativas en tres dimensiones «Lembranza». Se eliminan los distintos desniveles del pavimento con rampas escaleras. Se actuará en la capilla con el cambio de cubierta, se mejorarán los aseos y se crearán otros adaptados como también un columbario para los restos incinerados de vecinos y otro para mascotas. Se adquirirá un elevador para acceso a nichos altos.
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