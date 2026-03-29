La memoria histórica, protagonista durante el mes de abril

El Concello de Bueu y la Asociación de Amigos de Johan Carballeira organizan el ciclo «Abril, mes da memoria», con una serie de actividades de recuperación de la memoria histórica, coincidiendo con el 89º aniversario del fusilamiento de Johan Carballeira, poeta, periodista y alcalde buenense.

El programa arrancará el viernes 17 a las 19.30, con el acto de homenaje al exregidor junto a su monumento en Banda do Río. Allí se hará la habitual ofrenda floral en su recuerdo, pero también en el de otros caídos ese mismo día, como Avelino Chapela, Manuel Chapela, Manuel Graña. Dori Santos y Lía Vilas se encargarán de la ambientación musical.

Media hora más tarde, en el Centro Social do Mar, se celebrará la mesa redonda «A represión na comarca do Morrazo no ano 1936», con la presencia de Xosé Novas, Iago Santos Castroviejo, Queta Otero y Luís Chapela, en representación de colectivos de Bueu, Cangas, Marín y Moaña, respectivamente.

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El cierre será el jueves 23, también en el Centro Social, con un coloquio con Xosé Novas titulado «Os concellos do Morrazo na Segunda República».