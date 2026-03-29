Turismo
La Illa de Ons roza las 800 reservas para la Semana Santa
La de ayer fue la jornada con mayor número de visitantes
La Illa de Ons alcanzó a media tarde de ayer las 789 reservas para Semana Santa en el inicio de la temporada de visitas en el Parque Nacional Illas Atlánticas. El cierre obligado del camping por labores de reparación debido a la incidencia de los temporales del pasado invierno ha reducido de forma considerable las plazas para poder pernoctar en el archipiélago, algo que, sin lugar a dudas, se ha hecho notar en la afluencia de personas.
La de ayer fue la jornada con mayor número de visitantes, según los datos recogidos en la plataforma de reservas de la Xunta de Galicia, con un total de 266, muy lejos eso sí del cupo máximo de 1.300 fijado por el gobierno autonómico para la temporada alta. Desde Bueu partieron únicamente dos barcos, el de las 10.30, con unas 80 personas, y el de las 16.30 horas, que fue casi vacío.
El Viernes Santo con 127 y el Jueves Santo con 122 son los otros dos días en los que se registra un mayor número de reservas.
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
- Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Hugo y Óscar, estudiantes de Vigo, representarán a España en la Olimpiada de Geología en Turín: «Es una ciencia que te permite conocer el mundo»