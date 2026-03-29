La Illa de Ons roza las 800 reservas para la Semana Santa

La Illa de Ons alcanzó a media tarde de ayer las 789 reservas para Semana Santa en el inicio de la temporada de visitas en el Parque Nacional Illas Atlánticas. El cierre obligado del camping por labores de reparación debido a la incidencia de los temporales del pasado invierno ha reducido de forma considerable las plazas para poder pernoctar en el archipiélago, algo que, sin lugar a dudas, se ha hecho notar en la afluencia de personas.

La de ayer fue la jornada con mayor número de visitantes, según los datos recogidos en la plataforma de reservas de la Xunta de Galicia, con un total de 266, muy lejos eso sí del cupo máximo de 1.300 fijado por el gobierno autonómico para la temporada alta. Desde Bueu partieron únicamente dos barcos, el de las 10.30, con unas 80 personas, y el de las 16.30 horas, que fue casi vacío.

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El Viernes Santo con 127 y el Jueves Santo con 122 son los otros dos días en los que se registra un mayor número de reservas.