Formalizada la dirección de obra de San Martiño

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, formalizó ya el contrato de la dirección de obra del proyecto de humanización del núcleo histórico de San Martiño, que se adjudicó a Galaicontrol. Con respecto al proyecto de construcción había sido adjudicado a la empresa Construcciones Caldevergazo por 1,2 millones de euros.

La intención, tal y como señala la alcaldesa, es sentarse con ambos responsables después de la Semana Santa para que empezar la obra que incluye una plataforma única.