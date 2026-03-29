Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa ReconquistaMuere un surfista en OiaCrisis cervezera en Galicia«Regalos» Mundial 2030 a VigoCambio de hora
instagramlinkedin

Mejoras

Formalizada la dirección de obra de San Martiño

Cristina González

Moaña

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, formalizó ya el contrato de la dirección de obra del proyecto de humanización del núcleo histórico de San Martiño, que se adjudicó a Galaicontrol. Con respecto al proyecto de construcción había sido adjudicado a la empresa Construcciones Caldevergazo por 1,2 millones de euros.

La intención, tal y como señala la alcaldesa, es sentarse con ambos responsables después de la Semana Santa para que empezar la obra que incluye una plataforma única.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents